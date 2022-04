Neolith

CVC vollzieht die Übernahme der Neolith Gruppe, dem Weltmarktführer für Oberflächen aus Gesintertem Stein

CASTELLÓN, Spanien (ots/PRNewswire)

CVC Capital Partners VIII, die globale Plattform für Risikokapital, hat das Investment der Neolith Gruppe (www.neolith.com), dem Weltmarktführer im Bereich des Gesinterten Steins und bisher von Investindustrial, neben den Unternehmensgründern, der Familie Esteve, kontrolliert, vereinbart.

Neolith, Wegbereiter für die Fertigung des Gesinterten Steins und Weltmarktführer mit einer Handelspräsenz in mehr als 100 Ländern, führt die Transformation der Oberflächenindustrie an und stellt innovative und nachhaltige Lösungen bereit, die Design und Funktionalität für ein breites Anwendungsspektrum verbinden; von Küchen, Bädern und Möbeln in bestem Design bis hin zu Fassaden und Verkleidungen in der avantgardistischen Architektur.

Die Erfolgsgeschichte von Neolith, gekennzeichnet durch ein starkes organisches Wachstum und höchste Rentabilität in den letzten Jahren, und die einzigartige Marktpositionierung waren die wichtigsten Elemente für die Übernahme. In den Worten von Jose Luis Ramón, CEO der Neolith Gruppe, ist es „ein Privileg, CVC in dem großartigen Neolith Projekt begrüßen zu dürfen, ohne Zweifel bedeutet dies einen Wendepunkt in der Geschichte der Gruppe, der unsere ehrgeizigen strategischen Ziele beschleunigen wird. Die langjährige Erfahrung und weltweite Präsenz werden uns bei der Entwicklung unseres enormen Potenzials unterstützen"; und er fügte noch hinzu „Wir sind dankbar für das Vertrauen und die kontinuierliche Unterstützung durch Investindustrial und die Familie Esteve, um Neolith zu einer einzigartigen Plattform zu machen, mit der wir das Geschäft konstant erweitern und fest auf Innovation, die Marke, Nachhaltigkeit und eine enge und offene Zusammenarbeit setzen konnten".

Javier de Jaime, Managing Partner von CVC, sagte dazu „wir sind glücklich, die Investition in Neolith abgeschlossen zu haben, um gemeinsam diese Branche weiterhin anführen und die nächste Phase der Investition einläuten zu können, die es dem Unternehmen erlauben wird, ihre internationale Expansion weiter voranzutreiben und das Wachstum hinter dem Wertversprechen und der einzigartigen Marktpositionierung zu beschleunigen", und er fuhr fort „Wir investieren in Unternehmen, die Marktführer in ihren jeweiligen Branchen sind und noch eine großartige Entwicklung vor sich haben. Neolith symbolisiert das, was wir in jeder Investition suchen: Einen globalen Wachstumsmarkt, ein einmaliges Geschäftsmodell und ein multidisziplinäres, motiviertes und internationales Team. Unsere Vision ist es, den Wert langfristig zu vervielfachen und das Unternehmen bei der Entwicklung seines maximalen Potenzials, neben dem nachhaltigen Wachstum, zu unterstützen und dabei auf Technologie, Forschung und Entwicklung hochentwickelter Materialien, Design und Marke zu setzen".

Seinerseits, und in den Worten des aktuellen Investors, hat Andrea C. Bonomi, Präsident des Industrial Advisory Board von Investindustrial, das 2019 anhand einer Mehrheitsübernahme in die Aktionärsstruktur eintrat, mitgeteilt „wir halten die Branche des Gesinterten Steins für die Nische mit dem höchsten Wachstum in der Branche der High-End-Oberflächen-Lösungen, wegen seiner enormen technischen und nachhaltigen Eigenschaften. Neolith ist Weltmarktführer, dank der starken Forschungs- und Entwicklungskultur der Familie Esteve als Gründer, die stets von dem aktuellen Management-Team weitergeführt wurde"

Über Neolith

Das 2009 gegründete Unternehmen Neolith ist Weltmarktführer im Bereich des Gesinterten Steins.

Eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche, mit überragenden technischen Eigenschaften und hergestellt aus 100 % natürlichen Rohstoffen.

Entworfen und gefertigt nach den strengsten Anforderungen der Architektur- und Inneneinrichtungs-Branche, besticht Neolith mit Qualität, Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Eleganz, wie auch mit seiner Nachhaltigkeit.

Weltweit ist die Marke zu einem unverzichtbaren Stilelement für Küchen, Badezimmer, Hausfassaden, Bodenbeläge und selbst exklusive Designermöbel für den Innen- und Außenbereich geworden und kombiniert dabei erlesenes Design mit höchster Funktionalität.

Neolith ist durch seine soziale Verantwortung auch zum ersten Unternehmen der Branche geworden, das 2019 CO2-Neutralität erreicht hat. Derzeit ist das Unternehmen mit seinem Expansionsplan in wichtige geographische Gebiete, wie Nordamerika, Europa, China und Australien befasst, um weiter zur Schaffung einzigartiger Lebensräume und außergewöhnlicher Erfahrungen und zum nachhaltigen und funktionalen Design, in den mehr als 100 Ländern beizutragen, in denen das Unternehmen über seinen direkten und indirekten Vertrieb und sein umfangreiches Netz von Vertriebspartnern vertreten ist.

Über CVC

CVC ist eine führende private Kapital- und Investmentberatungsgesellschaft mit einem Netzwerk von 25 Büros in ganz Europa, Asien und den Vereinigten Staaten und ungefähr 122 Milliarden US-Dollar verwalteter Aktiva. Seit seiner Gründung im Jahre 1981 hat CVC Aufträge über 165 Milliarden US-Dollar von einigen der weltweit führenden institutionellen Anlegern im Rahmen ihrer privaten Kapital- und Kreditstrategien erhalten. Von CVC verwaltete oder beratene Fonds sind in mehr als 100 Unternehmen weltweit investiert, diese weisen kombinierte jährliche Umsätze von mehr als 100 Milliarden US-Dollar auf und beschäftigen über 500.000 Mitarbeiter. Für weitere Informationen zu CVC besuchen Sie bitte: https://cvc.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn hier.

Über Investindustrial

Investindustrial ist eine führende europäische Gruppe unabhängig verwalteter Investment-, Holding- und Beratungsgesellschaften mit 11 Milliarden Euro bereitgestelltem Fondskapital. Mit fest in den Kernansatz des Unternehmens eingebetteten ESG-Prinzipien kann Investindustrial auf mehr als 30 Jahre Geschichte bei der Bereitstellung von Kapital, Branchenkenntnis, operativer Ausrichtung und globalen Plattformen an mittelständische Unternehmen zurückblicken, um die nachhaltige Wertschöpfung und internationale Expansion zu beschleunigen. Bestimmte Unternehmen der Investindustrial Gruppe sind autorisiert durch und unterliegen der behördlichen Aufsicht der FCA im Vereinigten Königreich und der CSSF in Luxemburg. Die Investmentgesellschaften von Investindustrial agieren unabhängig voneinander und von dem jeweiligen Investindustrial-Fonds. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.investindustrial.com

