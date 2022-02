Neolith

„Das Beste ist, das Erschaffene zu leben". Die neue und inspirierende Vision von Neolith

CASTELLÓN, Spanien, 3 Februar 2022 (ots/PRNewswire)

Das Unternehmen wagt, ganz im Zeichen seines avantgardistischen Charakters, die Auslotung und das Risiko, sein optisch-ästhetisches Universum neu zu gestalten und es noch anspruchsvoller und linearer, aber auch noch menschlicher zu machen. Ein Image, das seine Position als weltweit führende Marke im Bereich des Gesinterten Steins widerspiegelt, sowie Werte und Attribute, die die zukünftige Strategie des Unternehmens definieren.

Dieses neue Image fasst Werte, wie Leidenschaft, Innovation, die Fähigkeit, Unternehmenspartnerschaften einzugehen, den eigenen Stil und die Inspiration, zusammen. Eine Marke mit Herz, Mut, Engagement, Kreativität, die eine Antwort auf die Bestrebungen und Träume der Menschen gibt. Eine freundliche, nahbare, nachhaltige, zuverlässige, vielseitige, originelle Marke, die Trends schafft und die Mission verfolgt, der Marktführer bei der Schaffung einzigartiger Räume zu sein.

Diese umfassende Entwicklung der Werte und Attribute spiegelt sich in der Marke, aber genauso in der Organisation, in der Marktpositionierung und in der Nähe zu Vertriebspartnern, Fachleuten und Endkunden, wider.

„Neolith hat ein sehr klares Ziel, nämlich den Endkunden ins Zentrum seines Universums zu rücken. Alles, was wir denken, tun oder sagen, ist auf den Endkunden ausgerichtet. Wir möchten bei der Schaffung einzigartiger Räumlichkeiten und vor allem beim Erleben dieser außergewöhnlichen Erfahrungen mit Neolith behilflich sein", sagt José Luis Ramón, CEO der Neolith Group.

„Wir möchten Architekten, Inneneinrichter, unsere Endkunden, Menschen, die sich für Küchen, Design, Mode begeistern, weiter inspirieren..., weil dies unsere Leidenschaft ist", fügt Oliver de la Rica, CMO von Neolith, hinzu.

Oberflächen zum Leben: touch.feel.live

Der Wert der Inspiration hat besondere Bedeutung, er verbindet die Marke mit den Menschen; regt die Fantasie an und liefert einzigartige, funktionale und nachhaltige Ideen für Lösungen im Innen- und Außenbereich, die außergewöhnliche Markenerfahrungen bieten, denn für Neolith gilt, „Das Beste ist, das Erschaffene zu leben". Diese Neuausrichtung zeigt darüber hinaus, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alles, was wir tun, erfinden und schaffen auf den Nutzen und Genuss ausgerichtet wäre.

Über Neolith

Das 2009 gegründete Unternehmen Neolith ist Weltmarktführer im Bereich des Gesinterten Steins.

Eine revolutionäre und innovative architektonische Oberfläche, mit überragenden technischen Eigenschaften und hergestellt aus 100 % natürlichen Rohstoffen.

Entworfen und gefertigt nach den strengsten Anforderungen der Architektur- und Inneneinrichtungs-Branche, besticht Neolith mit Qualität, Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Eleganz, wie auch mit seiner Nachhaltigkeit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1739089/Neolith_Himalaya_Crystal_Terra_Cocinas.jpg