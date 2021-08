Stadtmuseum Aarau

Fotofestival Lenzburg: Erstmals auch im Stadtmuseum Aarau

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Fotofestival Lenzburg: Erstmals auch im Stadtmuseum Aarau

Unter dem Titel «re:sources» ist das Fotofestival Lenzburg im September zum ersten Mal auch in Aarau zu Gast. Dabei legt es den Fokus auf die Fotografinnen. Das Stadtmuseum zeigt drei Ausstellungen und bietet Begleitveranstaltungen wie Workshops, Führungen und einen Fotowalk für Kinder an.

Einladung zur Pressekonferenz:

Freitag, 3. September, 15 Uhr im Schloss Lenzburg

Einladung zur Pressekonferenz

am Freitag, 3. September, 15 Uhr im Schloss Lenzburg

Es reden: Margherita Guerra, Leitung Fotofestival Lenzburg | Marc Griesshammer, Leiter Stadtmuseum Aarau | Anne Morin, Kuratorin der Ausstellung «The Lives of Women» von Mary Ellen Mark | Daniel Blochwitz, Kurator Fotofestival Lenzburg | Christine Ziegler, Geschäftsführung Schloss Lenzburg

Bitte anmelden: meret.radi@aarau.ch

Fotofestival Lenzburg erstmals auch im Stadtmuseum Aarau

Im Stadtmuseum Aarau werden vom 4. September bis 3. Oktober 2021 diese Fotografie-Ausstellungen gezeigt:

Elinor Carucci

GETTING CLOSER, BECOMING MOTHER: ABOUT INTIMACY AND FAMILY

Kuratorin: Arianna Rinaldo

Die israelisch-amerikanische Fotografin ist international bekannt für ihre ehrliche fotografische Beschreibung der Intimität des Familienlebens, von Mutterschaft, des Alterns und der Paarbeziehung.

Caroline Minjolle

RENDEZ-VOUS

Kurator: Daniel Blochwitz

Seit 1995 und über 25 Jahre dokumentierte Caroline Minjolle das Aufwachsen ihrer beiden Söhne.

Diverse Fotograf*innen

ALT? BILDER UND GEDANKEN ZUM ALTER

Eine Wanderinstallation der Fachstelle Alter und Familie des Kantons Aargau

Sieben künstlerische Ton-Bild-Installationen erzählen von den persönlichen Begegnungen zu älteren Menschen aus dem Kanton Aargau und jüngeren Fotografinnen und Fotografen und regen an, über die Sichtweise auf das Alter nachzudenken.

Begleitveranstaltungen im Stadtmuseum Aarau

Anmeldung unter: stadtmuseum.ch | *Anmeldung unter: fotofestivallenzburg.ch

Sa, 4. September 2021

11 Uhr: Eröffnung der Ausstellung «Alt? Bilder und Gedanken zum Alter»

So, 5. September 2021

14 Uhr: Workshop Kuration*, Teil 1: A challenging conversation mit Arianna Rinaldo, Direktorin «Cortona on The Move» (auf Englisch)

14 Uhr: Führung durch die Ausstellung «Getting Closer, Becoming Mother: About Intimacy and Family» mit Arianna Rinaldo, Direktorin «Cortona on The Move»

14 Uhr: Kinder Fotowalk in Aarau mit Donovan Wyrsch, Fotograf (Altersempfehlung: 8-13 Jahre)

So, 12. September 2021

Fotografie-Workshops im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals 2021

14.30 Uhr: Ansichten in Blau – Fotoworkshop für Gross und Klein (ohne Anmeldung, Für Kinder ab 6 Jahren in Begleitung und Erwachsene)

14 Uhr: Aaraus Stadtchronik auf Glasplatten - ein fotografisches Handwerk im Fokus

So, 19. September 2021

9.30 Uhr: Workshop Kuration*, Teil 2: «Show Off: Vom Projekt zur Ausstellung» mit Kurator Daniel Blochwitz

14 Uhr: Führung durch Ausstellungen «Getting closer, becoming Mother: About Intimacy and Family» und «Rendez-Vous» mit Kurator Daniel Blochwitz

So, 3. Oktober 2021

9.30 Uhr: Workshop* im Schauarchiv des Ringier Bildarchivs: «Das Archiv in der Kunst: Von der Faszination bis zur Strategie» mit Naomi Tereza Salmon, Fotografin und Dozentin

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch