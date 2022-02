ABOUT YOU GmbH & Co. KG

Guido Maria Kretschmer und ABOUT YOU launchen Frühjahr

Sommer 2022 Kollektion: Eine persönliche Kampagne führt in die ehemalige Wahlheimat des Stardesigners

Hamburg (ots)

Am 18. Februar 2022 präsentieren Guido Maria Kretschmer und der Fashion Online Shop den ersten Drop der neuen Frühjahr/Sommer 2022 Kollektion. Besonderheit der neuen Kampagne, die in insgesamt fünf Drops gelauncht wird: Guido nimmt die Kundinnen mit auf eine für ihn sehr vertraute und modische Reise auf die Inseln Spaniens. Neu in der Kollektion und Highlight ab März: Bademode. Alle Styles sind exklusiv auf aboutyou.com erhältlich.

Noch persönlicher, noch moderner, noch näher: Für die bereits zweite Frühjahr/Sommer Kollektion von Guido Maria Kretschmer in Zusammenarbeit mit ABOUT YOU geht es auf eine frühsommerliche Reise, die nach Spanien einlädt. Beginnend auf der nach dem Winter frisch erwachenden Insel Teneriffa führt das Abenteuer bis nach Mallorca, in die ehemalige Wahlheimat des Stardesigners. Dabei spiegeln die Styles die spanische Kultur sowie die mediterrane und atlantische Natur des Landes wider, die Guidos Arbeit schon immer inspirieren. Höhepunkt der Saison ist der TV Spot, der ab Mai 2022 ausgestrahlt und auf Mallorca gedreht wird.

Auch bei dieser Kollektion legte Guido Maria Kretschmer besonderen Wert auf die Kombinierbarkeit aller Pieces, die konsequent einem Kollektionsgedanken folgen. "Die neue Frühjahr/Sommer Kollektion ist im Vergleich zum Vorjahr nochmal moderner, klassischer und erwachsener. Im Mittelpunkt steht erneut die selbstbewusste Frau, die sich stilsicher kleidet und weiß, wie sie die Styles der Kollektion untereinander kombinieren und in Szene setzen kann. Inspiriert sind die Pieces von der Abenteuerlust und Natürlichkeit der Inseln Spaniens, die auch lange Zeit meine Heimat waren und mich geprägt haben", erzählt der Designer.

Noch hochwertiger wirkt die Kollektion, die wie bereits in den vergangenen Saisons in die "Guido Maria Kretschmer Collection" und die "Guido Maria Kretschmer Curvy Collection" unterteilt ist, durch den verstärkten Einsatz verschiedener Strukturen und Stoffe. Diese lassen cleane Schnitte nochmal lebendiger erscheinen. Zudem wurde in der neuen Saison auch vermehrt mit Viskose und der nachhaltigen Cellulose Faser Cupro gearbeitet. Speziell bei der "Curvy Collection" wurde darauf geachtet, dass sich jede Frau in den Designs wohlfühlen kann. Die Styles sind auf die Bedürfnisse der Größen 46 und aufwärts ausgerichtet. Bei den absoluten It-Pieces der Saison, den Overalls, war die Passform für größere Frauen ein wichtiger Aspekt. Zusätzlich wurde die Auswahl der Accessoires vergrößert.

Neben einer großen Auswahl an verschiedenen Materialien überzeugt die gesamte Kollektion auch mit einer Vielfalt an Farbzusammensetzungen. Der Februar-Drop besticht durch verspielte Kleider, leichte Übergangsjacken und in Grüntönen gehaltene Steppmäntel. Das Highlight sind aufregende Anzug Kombinationen, bestehend aus Weste, Blazer und Hose. Jeder Drop basiert auf einer individuellen Farbpalette, die von den Landschaftszügen und Städten Spaniens inspiriert ist. Während zu Beginn der Saison noch die farbigen Hauswände einer urbanen Umgebung mit grünen, blauen und roten Farbtönen erkennbar sind, begibt sich die Kollektion im weiteren Verlauf in die wundervolle Landschaft Teneriffas und entdeckt die Natur mit starken, erdigen Tönen. Ab April kommen auch satte Farben, wie sandiges Gelb und knallige Pink- und Orangetöne zum Einsatz, was die Kollektion nochmal stärker Richtung Sommer aufblühen lässt. Absolute Premiere für Guido Maria Kretschmer ist die Einführung einer neuen Produktgruppe, die endgültig den Sommer einläutet: Bademode, bestehend aus Bikinis und Badeanzügen.

"Die Partnerschaft mit Guido Maria Kretschmer für die GMK Collection ist zu einer der stärksten exklusiven Marken bei ABOUT YOU gewachsen und birgt noch viel Potenzial zum gemeinsamen Wachstum. Daher ist es für ABOUT YOU und für Guido besonders wichtig, dass wir sowohl Guidos Expertise als Designer bestmöglich in den Styles wiederfinden als auch seine Persönlichkeit einarbeiten können. Auch das Feedback unserer Community fließt in die Kollektionen ein. So entstehen Pieces, die noch näher am Zeitgeschehen und der Kundin sind", erklärt Sofia Hagemeier, Team Lead Exclusive Cooperations bei ABOUT YOU.

Die komplette Kampagne wird in Spanien geshootet und stellt so einen persönlichen Bezug zu Guido selbst her, der immer noch eine enge Verbundenheit zu den Inseln Spaniens hat. Die Reise über die Inseln beginnt dabei im Februar auf Teneriffa und endet in Mallorca, wo auch der TV-Spot gedreht wird, der ab Mai 2022 zu sehen ist. Die Story der Kampagne erzählt von einer entspannten Reise, die Urbanität selbstverständlich mit Natur verbindet. Ziel war es, so bereits etwas Sommer und Sonne in die noch winterlichen Regionen zu bringen.

Die Kollektionsteile des ersten Drops sind ab dem 18. Februar 2022 verfügbar. Alle 111 Teile inklusive 7 Accessoires der Main Collection sind in den Größen 34 bis 44 erhältlich. Die 24 Pieces der Curvy Collection umfassen die Größen 46 bis 54. Alle Styles kosten zwischen 24,90 Euro und 269,90 Euro. Der zweite Drop, inklusive Bademode, folgt am 18. März 2022.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt sich individuell durch Mode auszudrücken. Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index aufgenommen.