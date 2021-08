Fundación Ingenio

Eine Kombination von Faktoren verursacht den Tod von Tausenden Fischen im Mar Menor

Wissenschaftliche Experten vor Ort weisen auf eine Reihe von Umständen hin, die diese Umweltkatastrophe ausgelöst haben, und schlagen mögliche Lösungen vor.

Tausende von toten Fischen werden seit Tagen an den Ufern des Mar Menor angespült. Etwas Ähnliches ist bereits 2019 passiert, und obwohl Lösungen auf dem Tisch liegen, haben die entsprechenden Behörden noch nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Hinzu kommt das Problem der mangelnden Information bzw. der Fehlinformation, mit denen das Problem von vielen Seiten angegangen wird, was einige Umweltgruppen dazu veranlasst, die moderne Landwirtschaft als Hauptschuldigen zu benennen, ein Vorwurf, der von führenden Experten auf diesem Gebiet zurückgewiesen wird.

Die ersten Anzeichen scheinen darauf hinzuweisen, dass es einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen dem Sterben dieser Fische und den extremen Temperaturen während der jüngsten Hitzewelle gibt (die Umgebungstemperatur erreichten 40 °C und im Wasser wurden mehr als 30 °C gemessen). Hinzu kam ein massiver Zustrom von Touristen, mehr als 200.000 in den Gebieten rund um das Mar Menor (wo viele Häuser und Siedlungen noch immer ihre Abwässer ins Meer leiten), in einigen Küstenstädten, die nicht über die notwendige Infrastruktur zur Reinigung und Kanalisierung von Abwässern und Siedlungsabfällen verfügen. Diese Umstände haben ein Problem verschärft, das die Region schon seit langem schädigt und gegen das dringend wirksame Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Darüber hinaus gibt es mehrere andere Faktoren, die die Verschmutzung des Mar Menor beeinflussen. Die Yachthäfen und künstlichen Strände, die Verengung der Abflussrinnen, das Fehlen von Infrastrukturen zum Schutz vor den immer häufiger auftretenden verheerenden Unwettern, die Gülle aus der Viehzucht und die giftigen Rückstände aus dem Bergbau in den nahe gelegenen Bergen sind einige Aktivitäten, die die Lagune zweifellos beeinträchtigen.

Aber es gibt noch mehr. Durch das Grundwasser (den so genannten quartären Grundwasserleiter) gelangt derzeit eine hohe Konzentration von Süßwasser, das mit Nährstoffen vermischt ist, in das Mar Menor. Dies ist auf die historische Akkumulation zurückzuführen, die durch landwirtschaftliche Praktiken vor drei Jahrzehnten entstanden ist und in den Untergrund eingedrungen ist. Diese Praktiken sind im Großen und Ganzen nicht mit denen vergleichbar, die von der modernen Landwirtschaft entwickelt wurden, die lokal begrenzte Bewässerungstechniken (Fertigation) einsetzt, und die von manchen fälschlicherweise als Ursache verantwortlich gemacht wird, ohne dass sie den wahren Ursprung kennen.

Einige Experten sind sogar der Meinung, dass die Landwirtschaft durch die Entnahme und Nutzung von Grundwasser für die Bewässerung einen wesentlichen Teil der Lösung darstellen könnte, die zur Schaffung eines nachhaltigen Modells und zur Lösung des Grundwasserproblems beitragen würde.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, für die im Null-Dumping-Plan vorgesehene Infrastruktur tätig zu werden, die bisher noch nicht in die Tat umgesetzt wurde, und den Umweltschutzring (spanische Abkürzung APA) zu implementieren, eine umfassende Lösung, die von der Fundación Ingenio entworfen wurde, einer Organisation, die mehr als 10.000 Landwirte und 45 Genossenschaften aus dem Campo de Cartagena vereint. Der von Wissenschaftlern mit nationalem und internationalem Renommee ausgearbeitete Umweltschutzring bietet eine "echte, endgültige, umfassende und kurzfristige Lösung für die Probleme, die durch die Verschmutzung des Mar Menor und die Überlastung des Abwassernetzes in der Sommersaison entstehen", so Natalia Corbalán, Direktorin der Fundación Ingenio.

Die Fundación Ingenio untersucht seit geraumer Zeit die Ursachen für die gravierenden Umweltprobleme im Mar Menor und hat dabei städtische Einleitungen, unterirdische Wassereinleitungen, Abwässer und Rohrbrüche beobachtet, die in das Mar Menor und die umliegenden Strände münden. Aus diesem Grund, so Corbalán, "sieht der APA eine Reihe von Maßnahmen vor, die das Eindringen von Wasser bei starken Regenfällen und verheerenden Unwettern, die immer häufiger auftreten, sowie bei allen anderen zuvor genannten Faktoren verhindern sollen." Sie plant auch Anstrengungen zur Ableitung von Grundwasser, das durch städtische Abwässer, Nährstoffe, Gülle und andere Kontaminationsquellen verunreinigt ist, das seinen Ursprung außerhalb des quartären Grundwasserleiters hat und ohne jegliche Kontrolle minütlich als schädliches Abwasser in das Mar Menor eingeleitet wird.