J L Stream India Pvt. Ltd.

J L Stream bringt soziale LIVE-Streaming-App aus Indien auf den Markt

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Mit seinen über 680 Millionen aktiven Internetnutzern und 450 Millionen Nutzern in den sozialen Netzwerken verfügt Indien über das mit preisgünstigste Datenangebot der Welt. Dieser zweitgrößte Online-Markt wächst schnell und das Land ist auf dem besten Weg dazu, einer der weltweit größten Konsumenten von Inhalten zu werden. J L Stream wird von der Bollywood-Schauspielerin Shilpa Shetty Kundra, dem Unternehmer Raj Kundra, zusammen mit einem Beirat von Branchenvisionären wie Raj Nayak, dem ehemaligen Chef von Viacom, Bunty Bahl, dem CEO von ITW Playworx Media & Entertainment, und Nandan Jha, dem ehemaligen COO von Ease My Trip, gefördert. J L steht für Jaldi Live. Dabei handelt es sich um eine soziale LIVE-Streaming-App für Mobilgeräte, mit der die Benutzer ihr Talent streamen können und so auf sich aufmerksam machen, chatten und Geld verdienen können.

Die App verfügt über eine einzigartige Funktion namens K.I.S.S. - "Keep It Simple Streamer" - und bietet den Benutzern die Möglichkeit, ein kurzes Video ihres Könnens zusammen mit einer kleinen Einführung zu teilen und so ihre Chancen darauf zu erhöhen, entdeckt zu werden. Über J L Stream können die Benutzer jederzeit und überall streamen, ihr Können präsentieren, ihren Followern Mitteilungen senden und per sofortiger Auszahlung Geld verdienen. Die App wird mit Ausnahme von China weltweit verfügbar sein. Während der Live-Sessions können die Benutzer virtuelle Münzen in der App kaufen und die Streamer über virtuelle Geschenke bezahlen. Die Streamer können ihre Einnahmen sofort über unterschiedliche digitale Zahlungsoptionen abheben.

Der CEO Raj Kundra freut sich auf die bevorstehende Markteinführung und erklärt: "In den letzten fünf Jahren hat Indien einen erheblichen Zuwachs beim Datenverbrauch und dem Konsum von Inhalten verzeichnet. Jaldi Live ist ein wichtiger Bestandteil der neuen Internetkultur und bietet jedem talentierten Benutzer eine Plattform, um ein Star zu werden. Wir haben bereits einhunderttausend Downloads verzeichnet. Ich bin stolz darauf, dass die App in Indien hergestellt wird und weltweit verfügbar sein wird."

Weitere Informationen und den Link zum Download der App finden Sie unter www.JLStream.com.

Informationen zu J L Stream India Pvt Ltd

J L Stream India Pvt Ltd wird von seinem Gründer, dem Unternehmer Raj Kundra, gefördert. J L Stream ist eine nahtlose soziale Live-Streaming-App. Das Logo J L bildet das Zeichen für "Namaste", eine Geste der Dankbarkeit gegenüber anderen. Eine App für die ganze Welt, mit Stolz "made In India".

