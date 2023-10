Avobis Group AG

Start der Zeichnungsfrist Avobis Swiss Residential Fund SICAV

Die Avobis Invest AG startet mit der Avobis Real Estate Funds SICAV die Erstemission ihres ersten eigenen Immobilienfonds. Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Fund investiert in gut vermietete, neuwertige Wohn-Bestandsimmobilien in der Schweiz, die Gewähr für eine stabile und nachhaltige Ausschüttung bieten. Das Portfolio wird unter Berücksichtigung der kommenden Bau- und Umweltschutzgesetze aufgebaut. Dies garantiert, dass die Objekte bereits heute den wichtigsten Nachhaltigkeits-Kriterien entsprechen und somit in den nächsten fünf bis zehn Jahren keine grösseren Investitionen erforderlich sind.

Eckpunkte:

Zeichnungsfrist: Montag, 30. Oktober 2023 bis Freitag, 24. November 2023 (12h00)

Emissionsvolumen: CHF 50 Millionen

Gestaffelte Ausgabekommission in Abhängigkeit des Zeichnungsvolumens

Langfristige und stabile Ausschüttung von mehr als 3% angestrebt

Fokus auf gut vermieteten Wohnliegenschaften in neuwertigem Zustand

Vorstellung Avobis Swiss Residential Fund

Avobis Invest AG plant mit dem Emissionserlös gut vermietete Wohnliegenschaften in neuwertigem Zustand – schlüsselfertig, kernsaniert oder weniger als acht Jahre alt – zu erwerben. Die zu akquirierenden Objekte bieten Gewähr für eine langfristig stabile Ausschüttung. Zudem werden die zukünftigen Nachhaltigkeitsvorschriften des Bundes frühzeitig in die Auswahl der Immobilien einbezogen, so dass diese bereits den erforderlichen Kriterien entsprechen und dadurch das Investitionsrisiko für die kommenden fünf bis zehn Jahre sehr gering ausfällt.

Die sorgfältig ausgewählten Wohnliegenschaften befinden sich in wirtschaftlich prosperierenden Makrolagen mit einem soliden Bevölkerungswachstum. Sie sind zudem in mikroökonomisch starken Gemeinden angesiedelt und zeichnen sich durch eine exzellente Anbindung an den öffentlichen Verkehr und eine überdurchschnittliche Bauqualität aus. Der Investitionsschwerpunkt konzentriert sich auf wohnwirtschaftlich genutzte Objekte in den wirtschaftsaktiven Regionalzentren der ganzen Schweiz (exkl. Tessin und Genf) und in deren Agglomerationen.

Anlageziel und Anlagestrategie Avobis Swiss Residential Fund

Der Fonds strebt an, innerhalb von fünf Jahren ein Volumen von rund CHF 500 Millionen zu erreichen. Die Avobis Group AG ist die führende Anbieterin von Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz. Ihr weitreichendes Netzwerk, das sie über die letzten 25 Jahre aufgebaut hat, und ihr hochqualifiziertes und multidisziplinäres Management-Team aus Fachexperten werden wesentlich dazu beitragen, die Ziele des Fonds zu realisieren.

Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Fund richtet sich an qualifizierte Anleger mit Wohnsitz in der Schweiz (im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG). Es wird ein Emissionsvolumen von rund CHF 50 Millionen angestrebt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 30. Oktober 2023 bis 24. November 2023 mit der Option auf eine Verlängerung und geplanter Liberierung auf den 1. Dezember 2023. Die PvB Pernet von Ballmoos AG amtiert als Fondsleitung der fremdverwalteten SICAV, während die

Avobis Invest AG als Verwalter von Kollektivvermögen das Asset Management sowie den Vertrieb verantwortet. Als Depotbank fungiert die Banque Cantonale Vaudoise. Es ist nicht geplant, das Anlagevehikel an der Börse zu kotieren.

Alle Dokumente zur Erstemission finden Sie hier:

Disclaimer

Die Avobis Real Estate Funds SICAV ist eine fremdverwaltete SICAV schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ und ist ausschliesslich in der Schweiz für den Vertrieb zugelassen. Fondsleitung ist die PvB Pernet von Ballmoos AG, Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich. Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François, 1001 Lausanne. Bei dem Teilvermögen Avobis Swiss Residential Fund handelt es sich nicht um ein von der FINMA als nachhaltig genehmigtes Finanzprodukt. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Ohne schriftliche Genehmigung der Avobis dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Die darin bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Prospekts und/oder des Anlagereglements, der Statuten, des Basisinformationsblatts (BIB) sowie des aktuellen Jahres- bzw. Halbjahresberichts gemacht werden, welche bei der Fondsleitung oder der Depotbank kostenlos bezogen werden können. Diese Informationen wurden von der Avobis Invest AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend Avobis) mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der Avobis zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden. Die Avobis gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung ist kein Indikator für deren laufende bzw. zukünftige Entwicklung. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigen nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren. Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden.

Über Avobis Group AG Mit einem Volumen von CHF 14 Milliarden verwalteten Immobilien und CHF 12 Milliarden verwalteten Hypotheken und Krediten ist die Avobis Group AG die führende Anbieterin von unabhängigen, integrierten und technologiebasierten Immobilien- und Finanzierungslösungen in der Schweiz. Die Avobis Group steht institutionellen und privaten Investoren mit ihrem langjährigen Know-how und profundem Marktverständnis in Kombination mit Datenintelligenz als Partnerin für massgeschneiderte, zukunftsweisende Lösungen entlang der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette zur Seite. Über ihre für Drittanbieter offene, unabhängige Immobilien-Matching-Plattform Property Captain bietet das Unternehmen Kundinnen und Kunden Zugang zu innovativen, bedürfnisorientierten Produkten und Dienstleistungen rund ums Thema Wohnen und Eigenheimfinanzierung. Die Avobis Group AG mit Sitz in Zürich blickt auf eine 25-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 350 Immobilienexpertinnen und -experten und Technologie-Pioniere an 15 Standorten schweizweit.

