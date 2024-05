Tata Communications

Tata Communications CloudLyte eröffnet neue Perspektiven für Edge Computing

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

Vollautomatische Edge-Plattform für die Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen in mehreren Ländern, die sich über den gesamten Globus erstrecken

Ermöglicht fortschrittliche Edge AI-Funktionen für eine fundierte Entscheidungsfindung

Die End-to-End-Lösung umfasst Edge-Infrastrukturen sowie Plattform-, Netzwerk- und Managed Services mit Betriebszeitgarantie

Adressiert eine Vielzahl von branchenführenden Anwendungsfällen in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Automobil, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen

Tata Communications, das globale Unternehmen für Kommunikationstechnologie, stellte heute Tata Communications CloudLyte vor, eine vollautomatische Edge-Computing-Plattform, die zukunftsorientierte Unternehmen in die Lage versetzt, in einer datengesteuerten Welt erfolgreich zu sein.

Da Unternehmen immer stärker vernetzt sind und neue Technologien wie 5G und IoT immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist der Bedarf an Echtzeit-Datenverarbeitung, Anwendungen mit geringer Latenz und intelligenter Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung. Tata Communications CloudLyte steht an der Spitze des Edge Computing und erfüllt die Anforderungen globaler Unternehmen durch seine Multi-Access-, Cloud- und Infrastruktur-agnostische Architektur.

Durch seinen einzigartigen „Solution-in-a-Box"-Ansatz bietet Tata Communications CloudLyte Unternehmen die nötige Plattform, die Infrastruktur, das Netzwerk, die verwalteten Dienste und den Anwendungsfall – als ein umfassendes, einheitliches Angebot. „Solution-in-a-box" ermöglicht Unternehmen eine schnelle Bereitstellung (innerhalb von Minuten) und eine mühelose Skalierung nach Bedarf, was Investitionen zukunftssicher macht.

Mit Echtzeit-Inferenzierung und automatischer Skalierung dehnt die Plattform die Cloud-Funktionen nahtlos auf den Edge-Bereich aus und bringt so die Agilität und Flexibilität der Cloud ins Spiel. Tata Communications CloudLyte verwaltet auch Edge-Ressourcen zentral für eine nahtlose Erfahrung und verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen wie eine Zero-Trust-Architektur und mehrschichtige Verteidigungsmechanismen, die den Unternehmensbetrieb vereinfachen, die Effizienz maximieren und das Geschäftswachstum fördern.

Neelakantan Venkataraman, Vizepräsident und globaler Leiter - Cloud und Edge Business, Tata Communications, sagte: „In einer hypervernetzten Welt sind Unternehmen zunehmend auf robuste, leistungsstarke und sichere Edge-Computing-Funktionen angewiesen. Diese sind unerlässlich, um die immensen Mengen an erzeugten Rohdaten zu verwalten und sie schnell und effizient zu verarbeiten, um eine schnelle Entscheidungsfindung zu ermöglichen und eine beschleunigte Geschäftstransformation zu fördern. Indem Tata Communications CloudLyte die Cloud-Erfahrung an die Edge bringt, haben globale Unternehmen die Möglichkeit, das volle Potenzial der Cloud durch eine gut integrierte Cloud-Struktur zu nutzen. Mit Tata Communications CloudLyte bauen wir nicht nur die Zukunft — wir definieren sie neu. Von der KI-gesteuerten vorausschauenden Wartung bis hin zur Einzelhandelsanalytik — das Potenzial ist grenzenlos."

Kerem Arsal, Senior Chef-Analyst, Omdia, sagte: „Tata Communications CloudLyte füllt eine bedeutende Lücke im Edge-Markt mit seinem infrastruktur- und cloud-agnostischen Ansatz für das Computing und seiner Fähigkeit, eine breite Palette von Zugangsnetzwerken für die Konnektivität zu unterstützen, wie SD-WAN, Private 5G und Wi-Fi. Über IT- und OT-Silos hinweg vereinheitlicht es effektiv die Verwaltung, Bereitstellung und Orchestrierung von Ressourcen und Anwendungen in Multi-Cloud-Umgebungen. Es ist jedoch auch modular aufgebaut, um den Kunden die Flexibilität zu geben, ihre eigenen Lösungen in Abhängigkeit von ihren bestehenden Einstellungen und gewünschten Ergebnissen zu entwickeln. Als elegante und ganzheitliche Plattform, die Konnektivität und Computing miteinander verbindet, reduziert Tata Communications CloudLyte die Komplexität von Edge-Implementierungen für viele innovative Anwendungsfälle erheblich."

