St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: SAK Forum 2023 zum Thema «Smart Living»: Wie verändert künstliche Intelligenz unser zukünftiges Wohnen?

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Letzten Freitag, 20. Oktober 2023, führte die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) ihr prestigeträchtiges SAK Forum in der Olma-Halle 9.2 durch. Renommierte Experten aus der Wissenschaft und Wirtschaft beleuchteten das Thema «Smart Living»: Wie verändert künstliche Intelligenz unser zukünftiges Wohnen, moderiert durch Stephan Klapproth.

Wie künstliche Intelligenz unser zukünftiges Wohnen beeinflussen wird und welche Rolle dabei ethische und gesellschaftliche Aspekte spielen: Dieser Frage gingen die beiden Referenten des diesjährigen SAK Forum nach, welches einmal mehr vom ehemaligen 10vor10 Moderator Stephan Klapproth moderiert wurde.

Auftakt und Keynote

Die Auftakts-Keynote hielt Dr. Stephan Sigrist, ein interdisziplinärer Stratege und Gründer des Think Tanks W.I.R.E, der mit Einblicken in KI-Technologien und aktuelle Trends einstieg. Darauffolgend beleuchtete Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger, Professor für Theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik ISE an der Universität Luzern, gesellschaftliche Aspekte und deren Bedeutungen.

Podiumsdiskussion

In der anschliessenden Podiumsdiskussion vertieften die beiden Referenten gemeinsam mit zwei weiteren Gästen das diesjährige Fokusthema. Dr. Christian Schlicht, ein gefragter Experte im Corporate Real Estate Management & Facility Management, skizzierte nachvollziehbare Verknüpfungen zwischen KI, Blockchain und traditionellen Prozessen. Philipp Inderbitzin, Leiter Geschäftsbereich Energy Solutions bei SAK und Gründer von PV- und Gebäudeautomationsfirmen, ist begeistert von den Möglichkeiten der neuen Technologien für innovative Geschäftsmodelle mit hohem Kundennutzen. Zusammen mit seinem Team und Partnern treibt er die Weiterentwicklung der 360°-Energielösungen der SAK voran.

Live-Stream

Noch bis Ende Jahr können Interessierte das SAK Forum vom 20. Oktober 2023 über Live-Stream verfolgen

St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Vadianstrasse 50 Postfach 2041 CH-9001 St.Gallen