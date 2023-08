Kunstmuseum Liechtenstein

Kunstmuseum Liechtenstein präsentiert seine Online-Sammlung neu

Unter kunstmuseum.li/sammlung haben Kunstbegeisterte und Interessierte jetzt kostenlos Zugang zu knapp 3000 Exponaten aus der Sammlung des Kunstmuseum Liechtenstein. Die digitale Museumssammlung ist einfach zu nutzen, bietet neben Abbildungen auch sorgfältig erarbeitete Informationstexte zu einzelnen Werken und wird laufend erweitert. Die bisherige Präsentation der Sammlung online wurde bereits 2010 zum 10-jährigen Jubiläum des Kunstmuseums eingeführt. Für Direktorin Letizia Ragaglia ist der neue Online-Auftritt ein wichtiger Schritt, um die Schätze des Museums einem breiten Publikum zugänglich zu machen: "Ich hege eine grosse Leidenschaft für Sammlungen. Für mich sind Kunstwerke wie alte Freunde, die man immer wieder besucht, um neue Geschichten zu hören; denn Sammlungen sind durchaus lebendig! Über die Website können Besucher:innen jetzt noch besser in Kontakt mit ihnen bleiben und wieder ganz neue Verlinkungen entdecken." Zu sehen gibt es viel. Denn die staatliche Sammlung des Kunstmuseum Liechtenstein ist der inhaltliche Kern des Museums. Sie umfasst internationale Kunst von der frühen Moderne bis in die Gegenwart, wobei der Schwerpunkt auf der Kunst nach 1945 liegt. Das Profil der Sammlung ist geprägt durch dreidimensionale Kunstwerke: Skulpturen, Installationen und Objekte. Im Museum wird die Sammlung nicht permanent präsentiert. Vielmehr bildet sie die Basis für das Ausstellungsprogramm, dessen verschiedene Formate Besuchende, Künstler:innen und Kurator:innen immer wieder dazu anregen, sich mit den Werken der Sammlung auseinanderzusetzen. Letizia Ragaglia dazu: "Im Kunstmuseum Liechtenstein bewahren wir ein kulturelles Erbe von herausragender Qualität. Es ist uns ein Anliegen, dieses wertvolle Gut für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen, und zwar so niederschwellig wie möglich. Ich lade alle herzlich ein, unser neues Online-Angebot zu nutzen und wünsche viel Freude beim Erforschen und Kennenlernen unserer Sammlung!" Der Grossteil der Sammlung des Museums ist online verfügbar: kunstmuseum.li/sammlung. Kunstmuseum Liechtenstein mit Hilti Art Foundation in Vaduz Aktuelle Ausstellungen: Parlament der Pflanzen II (bis 22. Oktober) Paco Knöller - Unter mir der Himmel (bis 15. Oktober) Artist's Choice: Martina Morger. Are We Dead Yet? (bis 6. August)