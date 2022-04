St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG

Medienmitteilung: SAK öffnet Tore zweier Kraftwerke am St.Galler Green Day

Medienmitteilung | St. Gallen, 21. April 2022

SAK öffnet Tore zweier Kraftwerke am St. Galler Green Day

Die SAK (St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG) öffnet am heutigen Green Day die Tore vom Wasserkraftwerk Kubel in St. Gallen und vom Holzheizkraftwerks Hofen in Wittenbach. Am Green Day zeigen St. Galler Unternehmen ihren Beitrag zum Gelingen der kantonalen Energieziele 2030. Als Betreiberin von insgesamt acht Wasserkraftwerken und vier Holzheizkraftwerken trägt die SAK massgeblich zur nachhaltigen Energieversorgung in der Ostschweiz bei.

Gemeinsam mit zahlreichen St. Galler Unternehmen zeigt auch die SAK am heutigen Green Day ihr Engagement zum Gelingen der kantonalen Energieziele 2030. Zwei ihrer Kraftwerke können heute besucht werden, wie Adriano Tramèr, Leiter Geschäftsbereiche Energielösungen und Produktion SAK, ausführt: «Seit über 100 Jahren ist die SAK für die nachhaltige Stromversorgung der Kantone St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden zuständig. Hierfür betreiben wir mitunter acht Wasserkraftwerke und sind bei zwei weiteren mit 50 Prozent beteiligt. Weiter versorgen wir die beiden Gemeinden Wittenbach und Speicher-Trogen über ein Fernwärmenetz mit nachhaltiger Wärmeenergie. Es freut uns, Interessierten am heutigen Green Day Einblicke in unser Wasserkraftwerk Kubel und in das Holzheizkraftwerk Hofen zu ermöglichen. Das Kubelkraftwerk besteht seit Oktober 1900 und produziert heute Strom für rund 6'620 Haushalte. Und mit unserem Holzheizkraftwerk Hofen produzieren wir jährlich rund 17 Mio. kWh Wärmeenergie und 1,5 Mio. kWh Strom.»

SAK Kraftwerksführungen, Green Day, 22. April 2022

Wasserkraftwerk Kubel 13.30 bis 16.00 Uhr

Wägenwaldstrasse 25, 9014 St.Gallen

Holzheizkraftwerk Hofen 15.00 bis 17.00 Uhr

Arbonstrasse 40a, 9300 Wittenbach

Alle Informationen: www.energie2030.ch/sak

Wichtige Bedeutung für den Kanton St. Gallen

Die beiden SAK Kraftwerke liefern einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Energieziele 2030 des Kantons St.Gallen. Susanne Hartmann, Vorsteherin des Baudepartementes Kanton St.Gallen, bestätigt: «Die Wasserkraft ist das Rückgrat der Stromversorgung in der Schweiz. Gerade das Wasserkraftwerk Kubel zeugt vom damaligen Pioniergeist in unserer Region. Ich wünsche mir, dass wir die Produktion von Strom aus Sonne und Wind mit vergleichbarem Engagement voranbringen.»

Vielseitiges Engagement

Nebst dem Betrieb von Wasserkraft- und Holzheizkraftwerken setzt sich die SAK auch in ergänzenden Bereichen für die Energiezukunft ein. Stefano Garbin, CEO SAK, führt aus: «Die SAK investiert seit vielen Jahren in Zukunftsmärkte für die Energiewende Ostschweiz. Zu unseren Engagements zählen der Ausbau von Photovoltaik- und Wärmepumpenanlagen sowie Ladeinfrastrukturen für die E-Mobilität. Gemeinsam mit der Osterwalder Gruppe bauen wir aktuell neben dem Kraftwerk Kubel eine Wasserstoffproduktionsanlage, welche voraussichtlich ab diesem Herbst jährlich 220 bis 250 Tonnen Wasserstoff für den Schweizer Schwerverkehr produziert. Mit diesen Massnahmen tragen wir zusammen mit unseren Kunden und Partnern zur Reduktion des CO2-Ausstosses bei und leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiestrategie 2050 des Bundes.»

Weitere Informationen zum nachhaltigen Engagement der SAK: www.sak.ch/nachhaltigkeit

Über die SAK

Mit Investitionen in Zukunftsmärkte unterstützen wir die Energiewende in der Ostschweiz. Unsere Geschäftsfelder umfassen Stromerzeugung, Strom- und Wärmelieferung, ein modernes Glasfasernetz und leistungsfähige Internet-, Telefon-, TV- und Mobile-Dienste sowie die Förderung von E-Mobilität und erneuerbare Energielösungen, wie Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Mit rund 400 Mitarbeitenden decken wir die ganze Wertschöpfungskette ab: Von der Energiebeschaffung über Planung, Bau, Betrieb sowie Instandhaltung von Netzen und Anlagen bis hin zu Vertrieb und Abrechnung. SAK – alles aus einer Hand.

