RTLZWEI

Diese Woche bei "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen": Wird Danni neue berufliche Wege einschlagen?

München (ots)

Wohnungssuche bei Joelina und Jada

Männertag bei Volkan und Diego

Die zweite von vier Folgen "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI

Joelina und Jada machen ernst: Sie suchen eine gemeinsame Wohnung. Zusammen mit Mutter Danni und Schwester Jenna geht es zur ersten Wohnungsbesichtigung. Doch Ärger ist schon bald vorprogrammiert. Während die Frauen einen Tag gemeinsam verbringen, heißt es Bruderzeit für Volkan und Diego. In einem Vieraugengespräch schüttet Diego seinem großen Bruder das Herz aus. Danni hingegen hadert mit sich und der Idee, wieder Gastronomin zu werden. Die zweite Episode von "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" ist am 2. Oktober 2024 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Danni verfolgt ihre Vision vom eigenen Business und wagt den nächsten Schritt. Sie besichtigt die Bar ihrer langjährigen Freundin Jessi, um über eine mögliche Zusammenarbeit zu sprechen. Dabei stellt sich die entscheidende Frage: Welche Rolle würde Danni in der Bar übernehmen? Die Entscheidung fällt der Fünffach-Mama nicht leicht, daher zieht sie zunächst ihre Familie zu Rate. Denn das Vorhaben weckt vor allem traurige Erinnerungen an ihren letzten Ausflug in die Gastronomie.

Zeitgleich gibt es mal wieder Ärger bei Joelina und Jada. Denn die Wohnungsbesichtigung eines Penthouse sorgt erneut für Spannungen. Jadas hohe Ansprüche übersteigen das verfügbare Budget und die Stimmung zwischen den Schwestern kippt. Joelina entscheidet, die Wohnungssuche selbst in die Hand zu nehmen. Werden sich die ungleichen Schwestern am Ende einig?

Währenddessen nutzt Volkan die Gelegenheit, Zeit mit seinem Bruder Diego zu verbringen. Beim Fußballspielen unterhalten sich Volkan und Diego über die bevorstehenden Veränderungen, insbesondere über den geplanten Auszug der Schwestern. Diego sorgt sich, dass auch Volkan ausziehen könnte, doch dieser versichert ihm, dass dies nicht in naher Zukunft geplant ist. Auch wenn er sich gern als "cooler Typ" gibt, würde ihm das familiäre Chaos sehr fehlen.

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird von Picture Puzzle Medien produziert. Ausstrahlung der zweiten Folge am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Episode ist nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen":

2015 lernte Danni Büchner den Mallorca-Auswanderer Jens Büchner kennen. Er starb drei Jahre später an den Folgen einer Krebserkrankung. Seitdem kämpft sie sich als Single-Mutter durchs Leben. Zu ihrer Rasselbande gehören die erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit Jens, Jenna und Diego. Bei RTLZWEI gewährt sie in ihrer eigenen Doku-Soap Einblicke in ihr Leben als Fünffach-Mama und Geschäftsfrau.