Technologiedienstleister Akkodis eröffnet High-Tech-Standort in Wolfsburg

Wolfsburg, Deutschland (ots/PRNewswire)

Im neuen High-Tech-Center werden künftig 650 Mitarbeitende die technologische Transformation in Deutschland vorantreiben

Akkodis, führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, eröffnet einen neuen Standort in Wolfsburg. In dem Gebäude namens „Eastgate Quartier" werden zukünftig 650 Technologieexperten innovative Lösungen in den Bereichen Mobilität, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit erarbeiten. Durch gezielte Investitionen in digitale Innovationen und Technologien stärkt das Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und setzt dabei auf eine führende Rolle in der technologischen Transformation. Als Vorreiter der Smart Industry trägt Akkodis maßgeblich zur Zukunft der deutschen Industrie bei.

Mit der Bündelung verschiedener Kompetenzen an dem neuen Standort schafft Akkodis, Teil der Adecco Group, ein integriertes Angebot für seine Kunden. Das Spektrum reicht von Embedded Systems und Connected Services über künstliche Intelligenz, Blockchain und Data Analytics bis zu Messtechnik und Testing mit „Hardware in the Loop" (HiL) Prüfständen. Auch Akkodis Cybersecurity-Expertise ist in den neuen Standort eingebunden.

Ein starker Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Antriebskonzepte wie Batteriesystemen und Brennstoffzellen. So leistet Akkodis in Wolfsburg sektorübergreifend einen Beitrag zur zukunftsfähigen, nachhaltigen Mobilität. Mit seiner Expertise ist das Unternehmen in der Lage, die umfangreichen Forschungs- und Entwicklungs-Bemühungen der deutschen Industrie gezielt zu ergänzen und die internationale Wettbewerbsfähigkeit seiner Kunden zu erhöhen. So können neue Konzepte rascher entwickelt und mit kurzen Einführungszeiten auf den Markt gebracht werden. Angesichts rasanter technologischer Umbrüche und immer diverserer Kundenanforderungen ist diese Innovationsgeschwindigkeit zunehmend ein zentrales Erfolgskriterium im globalen Wettbewerb. Als weltweit aufgestelltes Unternehmen kann Akkodis zudem im Sinne des „Global Delivery Model" internationale Projekte optimal betreuen – mit dem Eastgate als zentralem Technologie-Hub.

Mit der neuen Aufstellung in Wolfsburg führt Akkodis auch eine bereits über 20 Jahre bestehende Kooperation mit Volkswagen fort und hebt diese auf ein neues Level. Im Eastgate Quartier werden künftig die Unternehmen e:fs TechHub und e.lective vertreten sein. Als Joint Venture von Akkodis und CARIAD entwickelt e:fs TechHub innovative Lösungen für automatisiertes Fahren, während e.lective sich auf Elektromobilität spezialisiert. Beide Unternehmen begleiten den gesamten Prozess von der Idee bis zur Integration.

Dr. Peter Mehrle, SVP Akkodis Germany, erläutert: „Aufgrund unserer Expertise in der Smart Industry ist Akkodis der ideale Partner für alle Unternehmen, die mit den Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit konfrontiert sind. Wir befähigen Unternehmen, die technologische Transformation anzuführen und in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen. Unser neues High-Tech-Center in Wolfsburg ist ein offener Innovations-Hub: Unternehmen, die Raum für die Entwicklung ihrer zukunftsweisenden Lösungen suchen, sind bei uns herzlich willkommen. Gemeinsam können wir mithilfe modernster Technologien und vernetzter Systeme die Zukunft der Industrie gestalten."

Dennis Weilmann, Oberbürgermeister von Wolfsburg, erklärt in seinen Grußworten: „Wolfsburg ist und bleibt ein starker Wirtschaftsstandort. Wir investieren daher auch weiterhin in die Zukunft Wolfsburgs, doch um der attraktive Standort zu bleiben, brauchen wir Unternehmen mit innovativen Lösungen vor Ort. Mit Akkodis im Eastgate bereichert einer der Vorreiter der ‚Smart Industry' künftig unsere Stadt und ich freue mich über die Bündelung nachhaltiger und zukunftsfähiger Kompetenzen in einem neuen High-Tech-Center."

Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, betont: „Die Eröffnung dieser neuen Niederlassung in Wolfsburg zeigt, dass internationale Unternehmen unsere Standortbedingungen und die Innovationsfähigkeit hiesiger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schätzen. Hier wird dank eines breiten Portfolios und sektorübergreifender Zusammenarbeit technologischer Fortschritt im Bereich Smart Industry für ganz Europa geschaffen. Wirtschaft, Wissenschaft und Politik müssen wie hier in Wolfsburg an einem Strang ziehen und die digitale Transformation gemeinsam vorantreiben."

Akkodis ist in allen Branchen tätig, die für eine nachhaltige und vernetzte Zukunft entscheidend sind. Unsere Expertise findet insbesondere in den Bereichen Automotive & Transport, Luft- und Raumfahrt, Digital Engineering, Energie & Cleantech, Cybersecurity und Defense Anwendung.

