Matrixport

Aufbau und Leitung des Geschäfts in den USA: Matrixport ernennt Anthony DeMartino zum CEO

Singapur (ots/PRNewswire)

Die Matrixport Group hat heute die Ernennung von Anthony DeMartino zum CEO der USA im Rahmen ihrer laufenden internationalen Wachstumsstrategie bekannt gegeben.

Die Expansion von Matrixport in die USA macht das überzeugte Engagement des Unternehmens deutlich, seine Kunden besser zu betreuen und die Digital Asset Management-Branche weiterzuentwickeln.

Anthony DeMartino, ein langjähriger Kenner der Finanzbranche mit globaler Risikoerfahrung, war zuvor bei Coinbase tätig, wo er mehrere Positionen innehatte, unter anderem als Leiter für Risikostrategien und institutionellen DeFi- und den Derivatehandel. DeMartino verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung mehrerer Finanzdienstleistungsgeschäfte mit internationalen Banken wie HSBC, Barclays und UBS. Mit seiner Expertise im Risikomanagement ist DeMartino gut aufgestellt, um die Geschäfte von Matrixport in den USA zu führen.

John Ge, Mitbegründer und CEO von Matrixport, erklärte: „Anthony bringt eine Tiefe an Erfahrung und Wissen mit, die maßgeblich dazu beitragen wird, unsere Präsenz in Nordamerika als Teil unserer globalen Expansionspläne aufzubauen und auszuweiten. Trotz der schwachen Stimmung auf dem Markt hat unser Vertrauen in die mittel- und langfristigen Aussichten der Branche nicht nachgelassen, und Matrixport investiert weiterhin in Humanressourcen als Verpflichtung für unser Geschäft und unsere Kunden."

Matrixport ist davon überzeugt, dass Blockchain-Technologien die Möglichkeiten im Finanznetzwerk von morgen neu definieren werden, damit Wert und Eigentum frei genutzt werden können. Mit einem starken operativen Risikomanagement, das in alle Teams eingebettet ist, und einer robusten Betriebsführung im Finanzbereich ist Matrixport für das nächste Kapitel im Bereich digitaler Assets gut aufgestellt.

Informationen zu Matrixport

Matrixport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Mit einem verwalteten Vermögen von 4 Mrd. USD bietet das Unternehmen Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand an, um den aufkommenden Bedarf an langfristigem Wohlstand in digitalen Vermögenswerten zu decken. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Cactus Custody™, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite und Vermögensverwaltung. Außerdem schmiedet das Unternehmen strategische Kooperationen mit Web3-Innovatoren im Anfangsstadium und unterstützt sie bei Aufbau, Wachstum und Skalierung.

Im Rahmen seiner Mission, Krypto für jedermann einfach zu machen, konzentriert sich Matrixport stets auf Produktinnovationen. Das Unternehmen bietet die branchenweit umfassendste Palette an marktführenden Krypto-Investmentprodukten. Im Jahr 2021 erreichte das Fintech-Unternehmen innerhalb von zwei Jahren nach seiner Gründung die Bewertung eines Einhorns vor dem Börsengang.

Matrixport hat seinen Hauptsitz in Singapur bedient und Institutionen und Privatkunden in Asien, Europa und den USA. Das Unternehmen besitzt Lizenzen in Hongkong und der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.matrixport.com.

Instagram: @matrixport_ Twitter: @realMatrixport LinkedIn: @Matrixport

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpg