Matrixport lanciert das weltweit erste nicht-liquidierbare Kreditprodukt für digitale Vermögenswerte

Singapur (ots/PRNewswire)

Neues Angebot ermöglicht Nutzern, Stablecoins mit Altcoin-Sicherheiten zu leihen, mit festem Zinssatz und ohne Nachschusspflicht

Matrixport, eine der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Finanzdienstleistungsplattformen für digitale Vermögenswerte, kündigte heute das erste „Non-Liquidation Loan"-Produkt für Altcoins an, das es in dieser Form noch nie gab.

Dieses innovative Kreditprodukt bietet privaten und institutionellen Anlegern die Möglichkeit, sich ohne das Risiko von Nachschussforderungen oder Liquidation sicher abzusichern, um Marktchancen zu nutzen oder den Liquiditätsbedarf zu steuern.

„Non-Liquidation Loan" bietet eine zusätzliche Finanzierungslösung für diejenigen, die sowohl kurz- als auch langfristige Kredite aufnehmen möchten, indem sie Altcoins als Sicherheiten unter Verwahrung verpfänden, um schnell und effizient Kapital in Form von Stablecoins (USDC oder USDT) zu sichern. Mit einem festen Zinssatz und ohne Margin Calls in Verbindung mit dem anfänglichen Loan to Value (LTV) können die Nutzer bei einer einmaligen Kapital- und Zinsrückzahlung vor Fälligkeit des Kredits einfach wieder über ihr Vermögen verfügen.

Cynthia Wu, Head of Business Development & Sales von Matrixport, sagte: "Unser Produkt 'Non-liquidation loan' bedient einen echten Bedarf an flexiblen Lösungen für diejenigen, die ihre digitalen Vermögenswerte behalten wollen. Sie spiegelt unser Bestreben wider, auch in Zukunft die weltweit umfassendste Palette innovativer Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, die unter verschiedenen Marktbedingungen relevant sind."

Mit einem Mindestkreditbetrag von 1.000 USD pro Transaktion wird das neue Produkt zunächst vier Altcoins unterstützen - Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Polygon (MATIC) und STEPN (GMT). Es wird erwartet, dass weitere Token für das Produkt in Frage kommen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Factsheet hier.

Über Matrixport

Matrixport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Mit einem verwalteten Vermögen von 4 Mrd. USD bietet das Unternehmen Krypto-Finanzdienstleistungen aus einer Hand an, um den aufkommenden Bedarf an langfristigem Wohlstand in digitalen Vermögenswerten zu decken. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Cactus Custody™, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite und Vermögensverwaltung. Außerdem schmiedet es strategische Kooperationen mit Web3-Innovatoren im Anfangsstadium und unterstützt sie bei Aufbau, Wachstum und Skalierung.

Mit der Mission, Krypto für jedermann einfach zu machen, konzentriert sich Matrixport unermüdlich auf Produktinnovationen und bietet die branchenweit umfassendste Palette an marktführenden Krypto-Investmentprodukten. Im Jahr 2021 erreichte das Fintech-Unternehmen innerhalb von zwei Jahren nach seiner Gründung die Bewertung eines Einhorns vor dem Geld.

Matrixport hat seinen Hauptsitz in Singapur und bedient sowohl Institutionen als auch Privatkunden in Asien und Europa. Das Unternehmen besitzt Lizenzen in Hongkong und der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.matrixport.com.

