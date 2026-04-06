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Mit einem erfolgreichen Ostergeschäft zum nächsten Rekordwinter

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Mit einem erfolgreichen Ostergeschäft zum nächsten Rekordwinter

Mit 263'000 Ersteintritten wurde der bestehende Rekordwert des Vorwinters nochmals übertroffen. Bis Mitte März schien es jedoch wenig wahrscheinlich, dieses hohe Vorjahresniveau erneut zu erreichen. Zwei markante Kaltlufteinbrüche brachten schliesslich mit ergiebigen Neuschneefällen den Winter zurück und sorgten zum Saisonende für sehr gute Wintersportbedingungen. Insbesondere der Karfreitag mit 5'000 Gästen erwies sich als Höhepunkt des hervorragenden Ostergeschäfts.

Die neue Beschneiungsanlage auf dem Prüfstand

Die im Sommer 2025 weiter ausgebaute technische Beschneiungsanlage stand in diesem Winter vor einer echten Bewährungsprobe. Ein gezielt genutztes Kältefenster im November ermöglichte am 22. November einen frühen Saisonstart mit einem zunächst eingeschränkten, aber attraktiven Pistenangebot. Dieses konnte in der Folge laufend erweitert werden, sodass den Gästen über Weihnachten und Neujahr rund 20 Kilometer bestens präparierte Pisten zur Verfügung standen und das trotz geringer Naturschneemengen.

Die leistungsfähige Beschneiungsanlage stellte während der schneearmen Phase bis zum ersten grösseren Schneefall im Februar einen entscheidenden Vorteil dar. Das verlässliche Angebot sprach auch neue Gäste an, was sich insbesondere im Januar in einem sehr guten, ja sogar dem besten jemals im Januar erzielten Ergebnis, widerspiegelte. Im Februar wurde die Entwicklung durch eine wetterbedingt schwächere Woche leicht gedämpft.

Aussergewöhnlicher Saisonabschluss

Der März begann mit einer sonnigen und milden Phase, die beste Bedingungen für das Frühlingsskifahren bot. Die Nordhänge am Pizol sorgten dabei für konstant ausgezeichnete Pistenverhältnisse bis in tiefere Lagen. Mit den Neuschneefällen in der zweiten Märzhälfte nahm die Nachfrage nochmals spürbar zu. Entgegen der üblichen Entwicklung konnten selbst Ende März noch sehr gute Betriebstage verzeichnet werden.

Gastronomie und Beherbergung ebenfalls auf gutem Kurs

Auch die Gastronomiebetriebe und Gruppenhäuser entwickelten sich positiv. Viele gut frequentierte Wochenenden, ein milder Jahreswechsel sowie eine steigende Anzahl an Vereins- und Gruppenskitagen trugen zu einem erfreulichen Ergebnis bei. Die anhaltend hohe Nachfrage bei den Gruppenunterkünften dürfte nicht zuletzt auf die gewonnene Schneesicherheit zurückzuführen sein.

Mehr Pistenvielfalt und stimmige Angebote

Im Zuge des Ausbaus der technischen Beschneiung wurde auch das Pistenangebot gezielt weiterentwickelt. Auf der Seite Wangs wurden neue Pisten geschaffen und vorhandene Pistenführungen angepasst. Damit konnte das Angebot sowohl für sportlich orientierte Gäste als auch für Einsteigerinnen und Einsteiger optimiert werden.

Ergänzt wird das Kernangebot durch zusätzliche Attraktionen wie dem Riderpark, der Funslope sowie einem ausgedehnten Netz an Winterwanderwegen. Veranstaltungen wie der Migros Ski Day, der «Altiski» sowie der Waterslide Contest zum Saisonabschluss tragen massgeblich zur Sichtbarkeit und Attraktivität des Pizols bei. Auf gute Resonanz gestossen sind zudem die Mitte März am Pizol durchgeführten FIS-Skirennen.

Der Bergsommer naht

Bereits an Auffahrt, 14. Mai 2026, startet die Sommersaison mit dem täglichen Betrieb der Gondelbahn Bad Ragaz-Pardiel. Ab Samstag, 27. Juni 2026, werden sämtliche Sommerbahnen täglich in Betrieb sein.

Neben der bekannten 5-Seen-Wanderung erwartet die Gäste ein breites Angebot an Wander- und Ausflugsmöglichkeiten. Mit dem «Alpenkino» beim Speichersee bei der Pizolhütte entstand ein zusätzlicher Ort der Ruhe und Weitsicht. Der neu gestaltete Uferbereich mit Sitzgelegenheiten sowie ein Steg in den Twärchammsee laden zum Verweilen ein.

Familienangebote wie der Heidipfad, der Wasserwald auf der Furt und sowie der MounTeens Detektiv-Weg bilden zentrale Bestandteile des Sommerangebots. Ergänzt wird dieses durch die Mountaincarts, die auch in der warmen Jahreszeit ein actionreiches Bergerlebnis am Pizol ermöglichen.

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Christian Kubli / CEO