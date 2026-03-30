Pizolbahnen AG

Ab Sommer 2026 betreiben die Pizolbahnen das Berghotel Furt

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Ab Sommer 2026 betreiben die Pizolbahnen das Hotel Furt

Nach 37 Jahren zieht sich Artho Meli als Inhaber und Gastgeber zum Ende der laufenden Wintersaison zurück und übergibt den Traditionsbetrieb auf der Furt in neue Hände. Mit Beginn der Sommersaison werden die Pizolbahnen das Hotel Furt in Eigenregie führen und erweitern damit ihr Gastronomieangebot um einen attraktiven Betrieb.

Ein Haus mit viel Tradition an bester Lage

Bereits im Jahre 1961 erfolgte der Bau des Berghotels, das im Februar 1962 erstmals seine Türen öffnete. Mit viel Engagement und Herzblut haben die Familie Meli und in der Folge Artho Meli die «Furt» über die Jahre zur ersten Adresse am Berg gemacht. Die «Furt» umfasst neben dem Restaurant mit rund 100 Plätzen, einen kleinen sowie grossen Saal, eine Terrasse mit rund 150 Plätzen, eine Bar, eine Kegelbahn sowie 18 Zimmer mit insgesamt 41 Betten. Drei kleinere Massenlager ergänzen das Übernachtungsangebot.

Strategische Weiterentwicklung

Die «Furt» passt hervorragend in die Gastro-Strategie der Pizolbahnen und ergänzt die bisherigen Häuser (Panoramarestaurant Edelweiss, Berggasthaus Zanuz, Gruppenhaus Pardiel, Pizolhütte sowie das Berghotel Gaffia) in idealer Weise. Christian Kubli, CEO der Pizolbahnen: «Zum einen waren die Pizolbahnen bis dato nicht auf der Furt vertreten, zum anderen eröffnen sich damit ganz neue Optionen für die Angebotsentwicklung. Die einmalige Lage sowie die gute Erreichbarkeit werden uns Möglichkeiten bieten, den Pizol weiterzuentwickeln und die benötigten warmen Betten sowie ein vielfältiges Gastroangebot sicherzustellen.» Die Pizol Gastro und Sport AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Pizolbahnen AG, hat nun für die Liegenschaft einen langfristigen Mietvertrag ab der Sommersaison 2026 unterzeichnet.

Die Pizolbahnen sagen «DANKE»!

«Das Berghotel Furt ist nicht einfach ein Haus, sondern eine eigentliche Institution, welche die Entwicklung des Pizols massgeblich mitgeprägt hat. Unzählige Begegnungen, Freundschaften und genussreiche Stunden – und selbstverständlich Artho’s legendäre Crèmeschnitte - werden allen Gästen und Partnern in bester Erinnerung bleiben. «Entsprechend gross sind die Fussstapfen, die Artho hinterlässt», ergänzt Markus Oppliger, Verwaltungsratspräsident der Pizolbahnen. Die Pizolbahnen bedanken sich bei Artho Meli herzlichst für die grossartige gemeinsame Zeit und wünschen ihm alles Gute im «Ruhestand». Für Artho Meli «sind die Pizolbahnen strategisch der Wunsch-Nachfolger für die Weiterführung der Berghotels, und ich bin froh, die Verantwortung für das wunderbare Haus in die Hände der Pizolbahnen legen zu können».

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Christian Kubli / CEO