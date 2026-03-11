Pizolbahnen AG

Edelweiss-Flugzeug trägt wieder den Namen «Pizol»

Der Pizol ist erneut über den Wolken präsent: Am Flughafen Zürich wurde gestern Dienstag ein Airbus A320 der Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss Air auf den Namen «Pizol» getauft. Damit trägt nach 2018 bereits zum zweiten Mal ein Flugzeug den Namen des beliebten Ostschweizer Ausflugs- und Wintersportbergs.

Eine Delegation der Pizolbahnen AG, bestehend aus Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie Vertretern aus Kader und Marketing, war am Dienstagmorgen am Flughafen Zürich zu Gast, um das Flugzeug persönlich zu besichtigen. Der Anlass fand im Rahmen eines sogenannten „Aircraft Visits“ statt und bot den Gästen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Flugbetriebs.

Der Airbus A320 «Pizol» wird künftig auf Kurz- und Mittelstrecken der Edelweiss-Flotte eingesetzt und verbindet zahlreiche Destinationen innerhalb Europas mit der Schweiz. Damit trägt er den Namen der beliebten Bergregion in viele Länder hinaus und macht den Pizol zu einem fliegenden Botschafter für die Region.

Bereits im Jahr 2018 war ein Flugzeug von Edelweiss nach dem Pizol benannt und international unterwegs. Mit der erneuten Namensgebung wird die Partnerschaft zwischen der Schweizer Ferienfluggesellschaft und der Ostschweizer Bergregion weitergeführt.

Der Besuch der Pizol-Delegation begann im The Circle am Flughafen Zürich mit einem gemeinsamen Frühstück und einer Begrüssung durch Andreas Meier, Head of Corporate Communications bei Edelweiss. Anschliessend erfolgte der Fussmarsch zum Flugzeug, wo die Gäste den neuen Airbus A320 aus nächster Nähe erleben konnten. Den Abschluss bildete ein gemeinsamer Fototermin auf dem Rollfeld.

Auch am Pizol selbst wird der neue Flieger sichtbar sein: Zur kommenden Sommersaison erhält der Berg ein neues Edelweiss-Bänkli sowie einen aktualisierten Wegweiser, der die aktuellen Destinationen des «Pizol»-Flugzeugs zeigt. Der Standort wird beim neuen Speichersee auf über 2'200 Metern über Meer liegen – einem der schönsten Aussichtspunkte der Region.

Dort erwartet die Gäste eine ganz besondere Form von Komfort: die wohl schönste und längste Beinfreiheit der Welt – mit Blick über die Ostschweizer Alpen bis weit ins Rheintal und zum Bodensee.

Mit dem neuen Airbus A320 bleibt der Pizol damit nicht nur in der Bergwelt sichtbar, sondern auch hoch über den Wolken.

