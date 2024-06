Pizolbahnen AG

Vorgezogener täglicher Betrieb mit allen Sommeranlagen

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Täglicher Betrieb mit allen Sommeranlagen ab Freitag, 28. Juni 2024

Am Freitag, 28. Juni 2024, nehmen die Pizolbahnen mit allen Anlagen den täglichen Sommerbetrieb auf. Aufgrund der guten Wetterprognosen startet der Vollbetrieb einen Tag früher als geplant. Somit sind für die Gäste erstmals in dieser Sommersaison auch einige höher gelegene Wanderwege wie der Panorama Höhenweg bequem mit den Bahnen erreichbar.

Erhabene Wandererlebnisse und noch viel mehr

Bekanntlich zieht sich die Schneeschmelze in diesem Jahr in die Länge und trotzdem steht den Gästen bereits ein grosszügiges Wanderangebot zur Verfügung. Als einfache Wanderung mit grandioser Aussicht in den Alpenbogen und das Rheintal bietet sich der Panorama-Höhenweg an. Die jüngsten Besucher:innen dürfen sich ebenfalls auf viele Attraktionen freuen: Sei es der Heidipfad, der erfrischende Wasserwald auf der Furt oder der um das neue Air-Trampolin erweiterte Spielplatz auf Pardiel.

Neue Gruppenerlebnisse

Neu ist am Pizol eine grosse Auswahl an preiswerten Packages für Gruppen zu finden. Egal ob Vereine, Firmen oder einfach Freundesgruppen – die perfekte Tour startet bereits ab CHF 42.00 pro Person. Die exklusiven Angebote beinhalten alles, was das Herz begehrt: Halb- und Ganztagestouren in der atemberaubenden Bergwelt, attraktive Wanderungen von gemütlich bis sportlich, ein köstliches Mittagessen oder actionreiche Aktivitäten wie die Fahrt mit den Alpine Scootern. Für den ganz besonderen Anlass wurde eine exklusive Abendtour mit einem Gondelapéro und Bergdinner im Panoramarestaurant Edelweiss kreiert. Damit wird auch die nächste Firmen- oder Weihnachtsfeier zum unvergesslichen Highlight.

Kulinarische Vollmondfahrten

Im Panoramarestaurant Edelweiss auf Pardiel können die Gäste an vier Abenden bei romantischer Stimmung ein aussergewöhnliches Bergerlebnis mit kulinarischen Genüssen erleben. Dabei steht jeder Abend unter einem anderen Motto und so präsentieren sich auch die liebevoll zusammengestellten Menüs mit regionalen, internationalen und saisonalen Spezialitäten. Bereits am Samstag, 20. Juli 2024, kommt es zu einer weiteren Austragung. An diesem Abend wird ein kreatives Grillbuffet die Geniesser:innen begeistern.

Rasante Sommerabfahrten

Die Alpine Scooters bieten eine aufregende Sommerabfahrt durch eine eindrucksvolle Berglandschaft. Gestartet wird an der Bergstation Pardiel und die Abfahrt führt über 12 km auf Alp- und Waldstrassen zurück ins Tal nach Bad Ragaz. Mit den geländegängigen Mountaincarts geht es auf einer rund 2200 Meter langen Strecke gemütlich oder auch rasant auf drei Rädern bergab. Die spannende und kurvenreiche Naturstrasse zwischen den Stationen Gaffia und Furt bietet ein abwechslungsreiches alpines Fahrvergnügen.

Vielfältige Berggastronomie

Für die ideale Regeneration und den herzhaften Genuss ist ebenfalls gesorgt. Die Hoteliers und Gastronomiebetriebe, Hütten oder Alpwirtschaften am Pizol sind für den bevorstehenden Bergsommer bereit. Das Panoramarestaurant Edelweiss und das Berghotel Furt empfangen die Gäste an jedem Sonntag mit einem attraktiven «Berg Z’morge», der auch gleich das Bergbahnticket für einen unvergesslichen Wandertag am Pizol bereithält.

Sofern sich auch Petrus während des Sommers von seiner besseren Seite zeigt, steht einer erlebnisreichen Sommersaison am Pizol nichts mehr im Wege. Der Bergsommerbericht auf www.pizol.com informiert im Detail zum aktuellen Angebot am Berg.

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Reto Staub / CEO