Pizolbahnen AG

Klaus Nussbaumer neu CEO in Lech am Arlberg

Klaus Nussbaumer (52), seit Januar 2010 CEO der Pizolbahnen AG, hat sich entschieden die Pizolbahnen Ende 2023 zu verlassen und am 1. Januar 2024 die Position als Vorstand/CEO bei der Lech Bergbahnen AG (LBB) am Arlberg anzutreten.

«Nach 14 intensiven Jahren, einer positiven Entwicklung des Unternehmens sowie den gewonnenen Abstimmungen in den Gemeinden mit der Möglichkeit der Realisierung der Beschneiung 4.0 sind die Pizolbahnen fit für die Zukunft, und ich freue mich auf neue Herausforderungen bei der Lech Bergbahnen AG», erklärt Klaus Nussbaumer. «Ich werde die Pizolbahnen mit besten Erinnerungen verlassen. Mit einem tollen Team haben wir den Pizol weiterentwickelt, operativ gute Resultate erzielt, teilweise schmerzhafte, aber notwendige Massnahmen umgesetzt, Grossprojekte realisiert, das Portfolio diversifiziert und sind gewachsen.» Nussbaumer, wird seine Funktion bis Ende Dezember 2023 ausüben und die Pizolbahnen bis zu seinem Austritt mit vollem Engagement leiten.

Markus Oppliger, Präsident des Verwaltungsrates der Pizolbahnen AG, bedauert den Entschluss seines CEO sehr: «Klaus Nussbaumer hat die Pizolbahnen in einem sehr schwierigen Moment übernommen und sie souverän durch mehrere grosse Herausforderungen geführt. Gleichzeitig ist es ihm und seinem Team in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat gelungen, die Pizolbahnen strategisch neu auszurichten. Die Pizolbahnen sind heute breiter abgestützt und können aus einer massiv gestärkten Position positiv in die Zukunft blicken. Als CEO hat Klaus Nussbaumer sehr gute Resultate erzielt. Dafür und für seinen ausserordentlichen Einsatz zugunsten der Pizolbahnen danke ich ihm persönlich sowie im Namen des Verwaltungsrates ganz herzlich und wünsche ihm an seiner neuen Wirkungsstätte alles Gute und viel Erfolg.»

Pizolbahnen zum wichtigen Player gemacht

Unter der Leitung von Klaus Nussbaumer haben die Pizolbahnen das Sommergeschäft verdreifacht und das Wintergeschäft positiv entwickelt. Er brachte zahlreiche neue Sommer- und Winter-Attraktionen an den Berg, hat die Betriebstage von 240 auf annähernd 300 Tage erhöht und half massgebend mit, die Gastronomie auszubauen. Gleichzeitig legte er grossen Wert auf den – jeweils im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten machbaren – Ausbau der technischen Beschneiung und Anlagen am Berg. Schliesslich konnten in seiner Zeit die wichtigen und wegweisenden Abstimmungen in den Gemeinden gewonnen werden, aufgrund welcher die Beschneiung 4.0 realisiert und eine langjährige Unterstützung der Gemeinden gesichert ist. Unter der Leitung von Klaus Nussbaumer haben die Pizolbahnen in den letzten Jahren permanent Marktanteile gewonnen.

VR-Präsident Markus Oppliger: «All diese Initiativen und Aktivitäten haben die Marktposition der Pizolbahnen markant verbessert und stimmen uns optimistisch für die Zukunft. Klaus Nussbaumer hat dabei eine prägende Rolle gespielt.»

Der Nachfolgeprozess ist eingeleitet. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, bald eine geeignete Nachfolgelösung präsentieren zu können.

Presseportal (Text und Bilder) Newsroom Pizolbahnen unter: https://www.presseportal.ch/de/nr/100085818

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Markus Oppliger VR-Präsident der Pizolbahnen AG Tel. +41 79 610 38 72 mo@oppliger-consulting.ch

Medienkontakt neue Bergbahnen Lech Florian Moosbrugger, Aufsichtsratsvorsitzender Lech Bergbahnen AG Tel: 0043 558 322 060 E-Mail: admin@postlech.com