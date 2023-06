Pizolbahnen AG

Vollbetrieb am Pizol: Start in einen erlebnisreichen Bergsommer

Ab Samstag, 1. Juli sind am Pizol alle Anlagen bis zum 22. Oktober 2023 durchgehend in Betrieb. Nach umfangreichen Räumungs- und Sicherungsarbeiten können auch die 5-Seen-Wanderung und weitere, höher gelegene Wanderwege den Gästen zugänglich gemacht werden. Die jüngsten Besucher dürfen sich ab Samstag ebenfalls auf viele Attraktionen freuen: Sei es der Heidipfad, der erfrischende Wasserwald oder der Mounteens-Weg, der mit einem spannenden Detektivabenteuer begeistert.

Nachdem sich aufgrund der aktuell sonnigen und warmen Wetterlage die lang beständigen Schneefelder am Pizol täglich zurückziehen, konnten die Vorbereitungen auf die bevorstehende Sommersaison durch die Pizolbahnen abgeschlossen werden. Nun sind die 5-Seen-Wanderung als auch die Geotour Garmil mit gutem Schuhwerk und Trittsicherheit begehbar. Als einfache Wanderung mit grandioser Aussicht in den Alpenbogen und das Rheintal bietet sich der Panorama-Höhenweg an. Das Wanderwegenetz in den tieferen Regionen ist durchwegs geöffnet.

Das Nachterlebnis über dem Rheintal

Am Samstag, 1. Juli, starten die Pizolbahnen mit den Samstagabendfahrten ab Bad Ragaz auf Pardiel. Die Gäste geniessen eine zauberhafte Abendstimmung in den Bergen und können den Tag bei einem feinen Nachtessen im Panoramarestaurant Edelweiss ausklingen lassen. Die Gondelbahn Bad Ragaz ist von 18:00 bis 22:30 Uhr in Betrieb, das Tagesticket ist für die Rückfahrt bis 22:30 Uhr gültig.

Rasante Sommerabfahrten

Die Alpine Scooters bieten eine aufregende Sommerabfahrt durch eine eindrucksvolle Berglandschaft. Gestartet wird an der Bergstation Pardiel und die Abfahrt führt über 12 km auf Alp- und Waldstrassen zurück ins Tal nach Bad Ragaz. Mit den geländegängigen Mountaincarts geht es auf einer rund 2200 Meter langen Strecke gemütlich oder auch rasant auf drei Rädern bergab. Die spannende und kurvenreiche Naturstrasse zwischen den Stationen Gaffia und Furt bietet ein abwechslungsreiches alpines Fahrvergnügen. Angetrieben von reiner Schwerkraft und ohne Motor, bestimmen die Gäste selber, in welchem Tempo sie die Fahrt absolvieren.

Vielfältige Berggastronomie

Für die ideale Regeneration ist ebenfalls gesorgt. Alle Hoteliers und Gastronomiebetriebe, Hütten oder Alpwirtschaften am Pizol sind für den bevorstehenden Bergsommer bereit. Es locken zahlreiche, attraktive Angebote für Gäste von nah und fern. Das Panoramarestaurant Edelweiss und das Berghotel Furt empfangen die Gäste an jedem Sonntag mit einem attraktivem Bergfrühstück.

Sofern sich auch Petrus während des Sommers von seiner schönsten Seite zeigt, steht einer erlebnisreichen Sommersaison nichts mehr im Wege.

