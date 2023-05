Pizolbahnen AG

Vorfreude auf der SIGA-Messe und Bergfrühling am Pizol

Am Samstag, 13. Mai starten die Pizolbahnen mit der Gondelbahn Bad Ragaz in den täglichen Sommerbetrieb 2023. Zuvor sind die Pizolbahnen auf der SIGA-Messe vertreten.

Noch vor wenigen Wochen hiess es Skifahren auf Pardiel. Am Ostermontag schloss die Wintersaison bei herrlichem Wetter. Nach einer umfassenden Revision der Gondelbahn und fünf Wochen später, geht es Richtung Bergfrühling. Der Schnee schmilzt und der Frühling erwacht auf Pardiel auf 1600 Meter.

Pizolbahnen auf der SIGA-Messe

Bevor es am Berg wieder los geht, sind die Pizolbahnen vom 5. bis 13. Mai auf der regionalen SIGA-Messe vertreten und bieten Einblick in die 70-jährige Geschichte und das Angebot am Berg.

Die Schneeschmelze und den Bergfrühling miterleben.

Mit dem letzten Tag auf der SIGA beginnt am 13. Mai auch der tägliche Fahrbetrieb der Gondelbahn Bad Ragaz. Damit bietet sich die Möglichkeit, den Bergfrühling mit seinen ganzen Facetten zu erleben. Der Pizol bietet im Jahr rund 300 Tage Bergerlebnis. Von der Schneeschmelze, zur Alpenrosen- und Alpzeit bis hin zum Bergherbst und Winter bietet der Pizol bei jedem Besuch neue Eindrücke an.

Muttertag geniessen auf über 1600 m.ü.M.

Das Panoramarestaurant Edelweiss ist ab 13. Mai täglich geöffnet. Von 09.00 bis 13:30 Uhr wartet am Muttertag 14. Mai ein leckeres Frühstück. Anschliessend lässt sich die Familienzeit perfekt bei einem kurzen Spaziergang oder einer etwas ausgiebigeren Wanderung geniessen.

In den nächsten Wochen werden weitere Wanderwege und Angebote geöffnet werden. Über die Begehbarkeit der einzelnen Wanderungen kann man sich auf www.pizol.com informieren.

