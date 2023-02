Pizolbahnen AG

Kanton St. Gallen unterstützt Beschneiungsprojekt am Pizol

Pizol, 27.02.2023 – Seit Jahren bauen die Pizolbahnen die Beschneiung am Pizol aus. Dies, um die Schneesicherheit für die Wintergäste zu sichern. Heute können rund 25% der Pistenfläche beschneit werden. Was fehlt, ist ausreichend Wasser und der Zusammenschluss der bestehenden Beschneiungsanlagen auf der Seite Bad Ragaz und Wangs. Mit der Umsetzung des Projektes gelingt es, die Beschneiung der Hauptpisten von Maienberg bis Schwamm sicherzustellen.

Mit dem bewilligten Projekt, Beschneiung 4.0 wird der Lückenschluss erfolgen und ausreichend Wasser zur Verfügung stehen. «Viele Skigebiete würden sich wünschen, eine so umfassende und zukunftsweisende Bewilligung in den Händen zu halten». Unser Verwaltungsrat Rafael Wyrsch hat mit seinem Büro CWZ (Casutt-Wyrsch-Zwicky Bauingenieure) perfekte Arbeit geleistet», führt Pizolbahnen CEO Klaus Nussbaumer aus. Es soll ein zusätzlicher See bei der Pizolhütte und weitere Infrastruktur für die Beschneiung entstehen. Damit schliessen die Pizolbahnen in Punkto Beschneiung, zu grossen Schweizer Skigebieten auf. Positiver Nebeneffekt: Der See wird auch im Sommer neben der Pizolhütte als Attraktion auf 2200 Meter dienen und das Gesamtkonzept sichert auch noch die Notwasserversorgung am Berg.

Die Baubewilligung war Grundlage, um die notwendigen Gespräche zur Finanzierung des CHF 12.4 Millionen Projektes, voranzutreiben. Mit den einheimischen Gemeinden konnte man sich, vorbehältlich der Zustimmung der Bürger, auf eine Finanzierung durch Zeichnung von neuem Aktienkapital, über CHF 5.3 Millionen einigen. Die entsprechenden Bürgerentscheide folgen in den nächsten Wochen und Monaten.

Der Kanton St. Gallen unterstützt das Projekt Beschneiung 4.0 und stellt CHF 3 Millionen an zinslosen Bundesdarlehen und kantonale Zinskostenbeiträge zur Verfügung.

In der kürzlich erlassenen Verfügung des Kantons St. Gallen, wird festgestellt, dass das Projekt Beschneiung 4.0 von volkswirtschaftlicher Bedeutung sowie erfolgversprechend und nachhaltig ist. Die geplanten Beschneiungsanlagen erhöhen die Attraktivität des Skigebiets Pizol und der Tourismusregion «Heidiland» als Tourismusstandort.» «Mit der Zusage der NRP Darlehen und der Zinskostenbeiträge durch den Kanton St. Gallen sind die Pizolbahnen einen ganz grossen Schritt in der Finanzierung für das Projekt weiter. Zudem ist es ein wichtiges Zeichen für die Region», freut sich Verwaltungsratspräsident Markus Oppliger über die Zusage.

Zusätzlich werden aktuell TCHF 700 an privatem Aktienkapital gesammelt. Davon sind bereits rund TCHF 300 zusammengekommen. Die restliche Finanzierung erfolgt über künftigen Cashflow der Gesellschaft.

