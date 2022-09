Pizolbahnen AG

Ski- und Snowboard Club Vilters unterstützt Beschneiungsprojekt 4.0

Im Herbst 2020 konnte eine Bewilligung für das Beschneiungsprojekt 4.0 entgegengenommen werden. «Nicht viele Bergbahnen verfügen über eine derart umfassende Bewilligung» führt CEO Klaus Nussbaumer der Pizolbahnen aus. Um die Schneesicherheit zu erhöhen, wurden bereits im Sommer 2021 erste Massnahmen aus diesem Projekt umgesetzt. Im Sommer 2022 folgen weitere Pistenkorrekturen sowie Vorbereitungsarbeiten für die Umsetzung einer ersten grossen Etappe ab 2023.

Der Pizol verfügt schon heute mit 142 Beschneiungsgeräten über einen guten Ausbaustand und beste Voraussetzungen, was Höhenlage und Nordausrichtung betrifft. Das bewilligte Beschneiungsprojekt 4.0, sieht eine Verdoppelung der Leistungsfähigkeit vor. Im Endausbau werden verschiedene Pisten von Maienberg bis Schwamm durchgehend beschneit sein. Für die Finanzierung sind weitere Aktienzeichnungen notwendig.

Umso erfreulicher ist es, dass neben anderen Skiclubs auch der Ski- und Snowboard Club Vilters mit einer Aktienzeichnung über CHF 5'000 das Beschneiungsprojekt unterstützt. «Es ist für uns als Skiclub sehr wichtig, dass der Pizol als eine unsere Trainingsbasen und als Skigebiet zur Freizeitgestaltung in unmittelbarer Nähe erhalten bleibt. Wir wollen weiterhin unserer JO Trainings und Rennen, sowie eine sinnvolle Betätigung in der Natur anbieten können», so Präsident Bernhard Müller.

Im Namen der Pizolbahnen nahm am Vilterser Älpli, CEO Klaus Nussbaumer, die Aktienzeichnung, im Beisein einer grossen Anzahl an Mitgliedern des SSC Vilters, dankend entgegen. «Es ist ein wichtiger finanzieller Beitrag und ein kräftiges Symbol aus und für die Region» freut sich Klaus Nussbaumer. Bisher konnten schon über CHF 125'000, an privaten Aktienkapital, gesammelt werden.

