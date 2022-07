Medienmitteilung: Romantik präsentiert interaktives Magazin mit Augmented Reality

Panta Rhei PR AG

Romantik präsentiert interaktives Magazin mit Augmented Reality

Die Romantik Hotels & Restaurants bringen ein neues Lifestyle-Magazin auf den Markt, das es schafft, Offline- und Online-Welten miteinander zu verbinden. Im explore Romantik Magazin steht das Erleben und Entdecken im Mittelpunkt. Dank Augmented Reality (AR) wird das gedruckte Magazin in der digitalen Welt durch weiterführende Inhalte bereichert.

«Messbare Interaktion über ein Print-Produkt zu schaffen, war unser Anspruch als wir gestartet sind», sagt Thomas Edelkamp, Vorstandsvorsitzender von Romantik Hotels & Restaurants. Nach über einem Jahr der Weiterentwicklung sei es nun gelungen, ein Magazin zu präsentieren, das es der Leserschaft erlaube, über das Smartphone, mittels Augmented Reality, online viele weitere Informationen und Eindrücke zu erhalten. «Das Ergebnis ist ein ganz neues Lebensgefühl. Es gibt uns die Möglichkeit, die Erlebnisse, die die Marke und die Gastgeber:innen bieten, in einer wirklich faszinierenden Form an die Leserschaft zu bringen.»

Interaktion durch Augmented Reality

Das Magazin lebt von grossflächigen Motiven, die Lust auf Reisen und Entdeckungen machen und die Leser:innen inspirieren. In sich auch als Printausgabe vollständig, lebt das Magazin im digitalen Bereich dank zweier Multimedia-Level weiter. Diese ermöglichen es der Marke, die Leserschaft abzuholen und in die digitale Welt einzuladen. Klassische QR-Codes und ausgefallene Augmented-Reality-Inhalte, die die Geschichten online weitererzählen, warten nur darauf, entdeckt zu werden. Möglich wird dies dank der kostenfreien App, die das explore Romantik Magazin digital zum Leben erweckt. Schlüsselsymbole im Magazin öffnen die Welt der Augmented Reality und kennzeichnen die Stellen, hinter denen sich AR-Inhalte verbergen. Diese lassen sich mit der App so einfach wie QR-Codes lesen. Zum Vorschein kommen unter anderem Videos, Hintergrundinformationen und Reisetipps, die das Printmagazin in der digitalen Welt ergänzen.

Passend zu den «explore Welten» der Marke, die auch auf der neu entwickelten Website www.romantikhotels.com im Fokus stehen, bespielt das Magazin die ganze Vielfalt von Romantik. Geschichten rund um Kulinarik, Wellness, Kultur und Aktivitäten gewähren neue Einblicke sowie Reiseinspirationen. Für rein digitale Nutzer:innen gibt es das Magazin auch als interaktiven Blog auf www.romantikhotels.com/de/romantik-magazin. Dieser ist auf die mobile Nutzung ausgerichtet und lässt sich mit dem Smartphone oder Tablet lesen. Dabei werden die AR-Inhalte direkt in die Magazinbeiträge eingebunden.

Die Marke Romantik

Authentische Erlebnisse, herzliche Gastfreundschaft und echte Geschichte(n) prägen die knapp 200 Romantik Hotels & Restaurants in neun Ländern Europas – vom hochwertigen Landgasthof über einzigartige Wellness-Häuser bis zu den Luxushotels von «Pearls by Romantik». Die Marke ergänzen ausgesuchte Chalets, exklusive B&Bs sowie Townhouses in pulsierenden Metropolen. Romantik-Gastgeber heissen Reisende in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Italien, Portugal, Norwegen und Slowenien willkommen. Über Partnerschaften mit Les Collectionneurs in Frankreich, Secret Retreats in Asien und der Gondwana Collection in Namibia bietet Romantik Reisenden ein Premium-Netzwerk, zu dem insgesamt 500 besondere Adressen gehören. Ausgezeichnete Kulinarik und gelebte Regionalität vereinen die persönlich geführten Häuser zu einer exklusiven Kollektion für höchste Ansprüche unter dem Dach einer starken Marke Romantik, die im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen feiert. www.romantikhotels.com

Informationen für die Medien: Medienstelle Romantik Hotels & Restaurants Schweiz c/o Panta Rhei PR Dr. Reto Wilhelm r.wilhelm@pantarhei.ch, T +41 44 365 20 20