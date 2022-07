Nect GmbH

"Put Your Face Here": Nect integriert neues Sicherheitsfeature in Nect Ident

Hamburg (ots)

Nect erfüllt damit die eIDAS-Kriterien der Bundesnetzagentur im Einvernehmen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

CEO Jürgens: "Unser nächstes Sicherheitslevel für automatisierte Online-Identverfahren."

Die Hamburger Nect GmbH, Premiumanbieter in Sachen digitaler Identität, setzt neue Maßstäbe: Das Unternehmen bietet mit dem zum Patent angemeldeten Feature "Put Your Face Here" nun eine ganz neue Form, die Videoaufnahme eines Ausweisdokuments gegen Manipulation abzusichern und zugleich den Nutzer noch einfacher anzuleiten. Damit schafft Nect eine weitere Innovation in Sachen Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit.

Bei der neuen Funktion wird dem Nutzer auf dem Bildschirm seines Mobilgeräts ein Rahmen angezeigt, in dem er das Foto seines Personalausweises platzieren muss. Nachdem das erfolgreich geschehen ist, wird dieser Rahmen an eine andere, zufällig ausgewählte Stelle auf dem Bildschirm verschoben. Erneut muss der Nutzer sein Foto dort platzieren. Dieser Vorgang wird in der Regel mehrere Male wiederholt und der Nutzer zur jeweils nächsten Platzierung interaktiv angeleitet.

"Put Your Face Here" ermöglicht effektiv, dass eine aktuelle Aufnahme des Ausweisdokuments vorgenommen wird. Die Methode zeigt hohe Wirksamkeit gegen digitale Manipulation wie Deep Fakes und liefert hervorragendes Bildmaterial zur Prüfung optisch variabler Sicherheitsmerkmale des Ausweisdokuments.

Benny Bennet Jürgens, Gründer und CEO der Nect GmbH: "Mit 'Put Your Face Here' bieten wir die aktive "Lebendigkeitsprüfung" der Aufnahme des Ausweisdokuments. Dies ist ein großer Schritt für automatisierte Online-Ident-Prozesse, da in der Vergangenheit die aktive Lebendigkeitsprüfung hauptsächlich bei Selfies zum Einsatz kam. Meiner Ansicht nach leiten wir hiermit das nächste Sicherheitslevel für automatisierte Online-Identifizierungsverfahren ein und bieten gleichzeitig eine außerordentlich gute Nutzererfahrung."

Die erfolgreiche Nect-Ident-Lösung umfasst die vollautomatische digitale Identifizierung mit all ihren Funktionen. Dazu zählen unter anderem die Identifizierung per Selfie-Video, per Online-Ausweisfunktion des Personalausweises (eID) oder mit Zusatzdokumenten, wie dem Führerschein oder der elektronischen Gesundheitskarte.

Über Nect

Die Nect GmbH ist ein mehrfach ausgezeichnetes IT-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Gegründet 2017 von Benny Bennet Jürgens und Carlo Ulbrich, steht Nect für die Implementierung von vollautomatischen Trust Services mit hochentwickelter Technologie. Die von Nect entwickelte und patentierte Technologie wurde 2018 erstmalig in Form des Nect Idents, einer KI-basierten Online-Identifizierung per App, bei der R+V Versicherung eingesetzt. Mittlerweile gehören weitere namhafte Unternehmen, u. a. der ADAC, die BARMER und die Telekom Deutschland zum Kundenstamm. Neben dem Nect Ident bietet das Unternehmen mit Nect Sign eine Lösung für die qualifizierte elektronische Signatur (QES) sowie die Nect Wallet, die als digitaler Ausweis fungiert und eine Wiederverwendung der digitalen Identität in wenigen Sekunden ermöglicht.

Datensicherheit und Datenschutz stehen im Fokus der Nect-Lösungen. Dies wird sowohl durch die komplette Eigenentwicklung der Softwarekomponenten als auch die Nutzung von Rechenzentren in Deutschland mit außerordentlich hohem Sicherheitslevel und den Verzicht auf Cloudlösungen sichergestellt.