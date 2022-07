Pizolbahnen AG

Pizolbahnen verabschieden Walter Tschus in die Pension

Vor kurzem wurde, nach über 13 Jahren bei den Pizolbahnen, Walter Tschus in die Pension verabschiedet. Seit 2009 angestellt, begleitete Walter Tschus den Neubau der Zubringerbahn in Wangs und war die letzten Jahre Anlagechef der wichtigen 8er-Gondelbahn.

Der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden dankten Walter Tschus im Rahmen einer kleinen Verabschiedung, für sein Engagement in den letzten Jahren. Mit viel Applaus wurde Walter Tschus am letzten Arbeitstag in der Talstation Wangs empfangen.

Betriebsleiter Markus Oertle hat mit Ruth Tschus, in geheimer Mission, eine Überraschung vorbereitet. Nach dem er ein letztes Mal den Stopp Knopf gedrückt hatte, jubelte eine stattliche Anzahl an Mitarbeitern dem Neupensionär zu. Anschliessend gab es Speis und Trank in gemütlicher Runde und man erzählte sich die ein oder andere Geschichte aus den vergangenen Jahren.

Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden, wünschen dem Neupensionär und seiner Frau Ruth, alles Gute, Glück und Gesundheit und viele Besuche am Pizol.

