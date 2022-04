Pizolbahnen AG

Erfolgreiche Wintersaison 21/22

Am Sonntag, 03. April 2022 hatten Gäste des Pizolgebiets letztmals die Möglichkeit, in der Wintersaison 21/22 dem Schneesport zu fröhnen. Alle die für das Frühlingsskifahren zu begeistern waren, konnten auch trotz der warmen Tage in den vergangenen Wochen, äusserst gute Bedingungen vorfinden. Insgesamt blicken die Pizolbahnen auf eine hervorragende Wintersaison zurück.

Montag, 04. April 2022 - An den Liftanlagen werden Bügel demontiert und Sessel eingeholt - auf den Pisten alle Signalisierungen entfernt und Einrichtungen für die Einlagerung gesammelt. Am Tag zuvor herrschte zum krönenden Saisonabschluss nochmals reger Gästebetrieb am Pizol. Nachdem die Feierlichkeiten zum erfolgreichen Saisonabschluss bereits am Samstag mit Musik und Tanz im Panoramarestaurant Edelweiss auf Pardiel begonnen haben, boten sich am Sonntag nochmals pulvrige Pisten, um ein letztes mal den fabelhaften Wintersport am Pizol geniessen zu können. Für alle Sportbegeisterten, bot sich der 15. Internationale Pizol-Riesenslalom.

Das sich viele Gäste dieses Vergnügen nicht entgehen lassen wollten liegt auf der Hand. Immerhin präsentierte sich das Pizolgebiet in der vergangenen Skisaison mit ausgezeichneten Gästezahlen. Die detaillierten Statistiken werden derzeit noch ausgewertet. Fest steht aber heute schon, dass die Wintersaison 21/22 insgesamt wohl die beste sein wird, die bislang in der Geschichte der Pizolbahnen AG verzeichnet werden konnte.

Wie die SBS - Seilbahnen Schweiz, bereits während der Wintersaison mitteilten, profitiert die Schweiz insgesamt von einer starken Wintersaison. Die Gründe dafür finden sich einerseits bei verhältnismässig geringen Auflagen in Bezug auf Covid-19, andererseits auch durch fantastische Schneeverhältnisse. "Wir konnten diesen Winter eine beachtliche Gästeanzahl aus den angrenzenden Ländern verzeichnen. Insbesondere aus dem Süddeutschen-Raum" erklärt Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen AG. "Die Gäste schätzen die Nähe zum Pizol sowie das breite Angebot das unser Wintersportgebiet mit sich bringt - dazu kommt eine lang anhaltende Wettersituation, die den Gästen sonnig in Erinnerung bleibt".

Auch im Bereich Marketing gibt es am Pizol interessante Erkenntnisse. Obschon das Wetter und die Schneeverhältnisse auch aus Sicht des Marketings als wichtigste Voraussetzung gelten, ist dennoch festzustellen, dass sich bei einem Gästeanteil von über 80% aus der Schweiz, dennoch eine sehr hohe Anzahl an neuen Gästen am Pizol eingefunden hat.

"Ein wichtiger Indikator für die Zunahme unserer Gästefrequenz, liegt neben den erwähnten Basisbedingungen auf dem Ausbau unseres Familienangebots. Mit dem Kinderland Pardiel, der aussergewöhnlichen Vielfalt an Pisten und Attraktionen, sowie am unkomplizierten Ablauf für ein perfektes Gästeerlebnis können wir bei unseren Gästen in vielerlei Hinsicht punkten.", kommentiert Tobias Schulz, Leiter Marketing und Vertrieb.

Zum perfekten Gästeerlebnis gehört aber weitaus mehr. Neben dem optimalen Angebot sind es die Mitarbeitenden, die den Aufenthalt eines Gastes perfektionieren. Mit Loyalität, Freude, Motivation, Überzeugung und Freundlichkeit in den Alltag zu starten, sind Eigenschaften die am Pizol in grosser Zahl vorhanden sind - und dies spüren auch die Gäste!

"Die Mitarbeitenden der Verwaltung, bei der Bahn und im technischen Dienst sind täglich um das Wohl jedes Gastes bemüht. Dies beginnt beim der Pistenpräparation und geht weiter bei der einwandfreien Wartung und Instandhaltung unserer Anlagen und Infrastrukturen" erklärt Markus Oertle, Betriebsleiter.

Speziell zu erwähnen sind auch die Leistungen von Gastronomien, die aufgrund des fehlenden Fachpersonals vor besondere Herausforderungen gestellt wurden. Weitere Partnerunternehmen, die Skischule, Sportshops und weitere Organisationen und Vereine ziehen mit Ihren Aktivitäten ebenfalls eine positive Bilanz.

Insgesamt sind sich alle einig. Das Pizolgebiet mit seinen 50 Pistenkilometern und 12 Anlagen, hat für lokale, regionale und internationale Gäste vieles zu bieten. Der Stellenwert als Freizeit-, Sport- und Erlebnisgebiet verzeichnet eine steigende Tendenz und zunehmende Beliebtheit.

Die Vorbereitungen auf die Sommersaison laufen bereits auf Hochtouren. Ab diesem Sommer bieten sich neben den Mountaincarts, weitere neue Attraktionen. Dazu zählt zum Beispiel der Alpine Scooter Pizol - eine Art Kombination zwischen Trottinett und Bike mit einer über 12 km langen Talabfahrt, ein Disc Golf Parcours sowie die Erweiterung des Bike- bzw. E-Bike Angebots. Für Genussorientierte bietet sich ab Juli, an jedem Samstagabend die Abendfahrt mit der Gondelbahn Bad Ragaz.

Somit wartet das Pizolgebiet auch im Sommer mit einem Abwechslungsreichen Programm, dass vom Wandern über Familienabenteuer bis hin zu Sport- oder Fun-Attraktionen vieles mit sich bringt.

