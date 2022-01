Pizolbahnen AG

BE A STAR! Erlebe den Pizol und werde Champion

Heuer bietet sich am Pizol ein besonderes Pistenvergnügen. In Zusammenarbeit mit Skiline und verschiedenen Sponsoren, kann durch verschiedene Attraktionen der Wintersport am Pizol neu erlebt werden. Durch den "Pizol Champion" bietet sich eine Challenge mit hohem Spassfaktor, für welche es sich lohnt, mitzumachen!

Schneesportler*innen bietet sich wieder eine abwechslungsreiche und spannende Ski-Saison am Pizol. Mit den Skiline Attraktionen können sich Amateure und Profis gleichermassen messen. Bereits im dritten Winter präsentieren die Pizolbahnen gemeinsam mit Alturos Destinations fünf Attraktionen, die Wintersportler*innen und auch besonders Nachwuchskifahrer*innen auf die Pisten locken soll.

Am Rossignol Speedcheck auf der Piste Zanuz, testet man seine Grenzen auf einer speziell abgesicherten Piste aus. Am MyClimate Photopoint bei der Pizolhütte und bei der Fotofalle auf dem MounTeens-Schlittelweg kann man um die Wette lächeln und seine Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Der BRACK.CH Skimovie auf dem Vreni Schneider Run (Riesenslalom) garantiert ein einzigartiges Rennerlebnis indem man vom Start bis zum Ziel gefilmt wird und auch die dazu gehörende Zeitmessung erhält. Teilnehmer*innen können über die App oder Webbrowser mit ihrem Skipass sowohl die Fotos, Videos als auch ihre Bestzeiten abrufen und via Facebook, Twitter, Google+ und Youtube mit Freunden teilen. Während des Skitages, werden mit dem Höhenmeterdiagramm deine gefahrenen Höhenmeter, Liftfahrten und Pistenkilometer gemessen. Die persönliche Tagesleistung kann ganz einfach mit der Skiline App oder mit dem Skipass an den Ticketautomaten bei den Talstationen Bad Ragaz und Wangs abgerufen werden.

Der Skipass berechtigt automatisch zur kostenlosen Nutzung aller Skiline Attraktionen sowie zur Teilnahme an der Challenge zum Pizol Champion.

Pizol Champion 21/22 – Deine persönliche Herausforderung

Mit den Skiline-Attraktionen bieten sich für Pizol-Champions schier grenzenlose Abenteuer. In Zusammenarbeit mit diversen Sponsoren wie: Die Mobiliar, Rossignol, MyClimate, Brack.ch und vielen weiteren regionalen und lokalen Unternehmen, können Teilnehmende während ihres Skitags die Skiline-Attraktionen im Pizolgebiet auf spielerische Art und Weise kennenlernen. Einfach die Skipassnummer auf skiline.cc oder in der App eingeben und für die Challenge «Pizol Champion 21/22» anmelden.

Mit dem Absolvieren der Aktivitäten «Vertical metres» (5000 Höhenmeter am Tag), «Rossignol Speedcheck» «MyClimate Photopoint», «Fotofalle am Schlittelweg» und «Brack.ch Skimovie» können Badges gesammelt werden. Unter allen Teilnehmenden werden am Ende der Saison attraktive Preise verlost - unter anderem: Sportgutscheine, Ski inkl. Bindung, Elektroscooter, Gastronomiegutscheine uvm.

Die Wintersaison am Pizol dauert noch bis zum 03. April 2022 an. Wer sich nun mit Anderen messen und dabei einen der attraktiven Preise gewinnen möchte, besucht diesen Winter den Pizol und registriert sich für die Teilnahme zur Challenge: Pizol Champion 21/22

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb