Pizolbahnen AG

Die Suche nach Lawinenverschütteten muss gelernt sein.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Der Pizol ist nicht nur für sein sportliches Pistenangebot mit 50 Pistenkilometern, sondern auch für sein grosses Freeride und Tourengebiet weit bekannt. Dabei bewegt man sich vielfach im Alpinen und nicht gesicherten Skiraum. Wer sich in das freie Skigelände begibt, muss gut vorbereitet und mit dem richtigen Equipment ausgestattet sein.

Im Rucksack sollten immer eine Lawinenschaufel und eine Lawinensonde mitgeführt werden. Am Körper ist ein funktionstüchtiges LVS-Gerät (Lawinenverschüttetensuchgerät) unerlässlich wenn man in den Alpinen Raum vordringt.

Es reicht aber in der Regel nicht aus, nur die Geräte mitzuführen, sondern auch mit der Handhabung vertraut zu sein. Damit dies für den Ernstfall geübt werden kann, haben die Pizolbahnen gemeinsam mit Orthovox - einem führenden Hersteller von solchen Suchgeräte - einen neuen LVS Trainings Park am Pizol errichtet.

An der Bergstation der Sesselbahn Furt-Gaffia kann im LVS Trainings Park die Handhabung praktiziert und geübt werden. Dabei sind mehrere Suchpunkte im Schnee vergraben. Mittels Instruktion wird erklärt, wie die Geräte und Abläufe funktionieren, um im Notfall schnell und kompetent reagieren zu können. Bei einem Lawinenabgang zählt jede Sekunde um verschüttete Personen zu finden. Nach 15 Minuten sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit stark.

Steht kein eigenes LVS-Suchgerät zur Verfügung, können zu Übungszwecken Geräte ausgeliehen werden. Eine Voranmeldung und Reservierung ist über die Pizolbahnen notwendig. Das Angebot richtet sich nicht nur an Einzelpersonen, sondern auch an Gruppen und Schulen. Teilnehmende empfinden dies als sehr spannend. Dabei werden oftmals Gruppen aufgeteilt und untereinander entsteht ein Wettkampfgeist. Wer findet am schnellsten die im Schnee befindlichen Sensoren – eine ernste Aufgabe, bei der auch der Spassfaktor mitmischt.

Geht es nach dem positiven Studium des Lawinenbulletin von SLF (www.slf.ch) in den freien Skiraum, kann man an der Pizolhütte sein LVS Suchgerät auf die Funktionalität prüfen. Ein entsprechender Checkpoint ist an der Bergstation der Sesselbahn Gaffia-Pizolhütte angebracht. Bepackt mit wichtigen Informationen, einem voll ausgestatteten Equipment und hat darüber hinaus den Einsatz des LVS Gerätes praktiziert und getestet, steht einem herrlichen Tag abseits der organisierten Pisten nichts mehr im Wege.

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb