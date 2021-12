Pizolbahnen AG

MEDIENMITTEILUNG | Vollbetrieb mit allen Anlagen

Nachdem am 04.12.2021 bereits der Skibetrieb auf der Seite Wangs aufgenommen werden konnte und die Pizolbahnen aufgrund der guten Schneeverhältnisse auf der Seite Bad Ragaz mit allen grösseren Anlagen einen Wochenendbetrieb anboten, startet das Unternehmen nun bereits am Freitag mit allen Anlagen in den täglichen Betrieb.

Faszinierend, wie sich die verschneite Landschaft am Pizol - glitzernd in der Sonne präsentiert. Eine perfekte Schneelandschaft mit vielseitigen Pisten, Abfahrten und Attraktionen - stets begleitet mit Aussichten der Extraklasse. Gästen bietet sich in dieser Saison ein vielseitiges Programm und Angebot. Bei vielen Skisportfans, aber auch bei solchen, die sich zu Fuss auf eine Winterwanderung begeben oder Gemütlichkeit auf einer der vielen Sonnenterrassen suchen, ist das Pizolgebiet ein Garant für viel Spass, Sport und Erholung.

Am Freitag, 17.12.2021 ist es nun soweit. Die Pizolbahnen starten mit allen Anlagen auf der Seite Bad Ragaz und Wangs in den täglichen Skibetrieb . Montag bis Sonntag, jeweils täglich von 08:15 Uhr bis 16:45 Uhr sind die Gondelbahnen in Betrieb. Die Sesselbahnen am Berg jeweils bis 16:00 bzw. 16:15 Uhr.

Nachtskifahren & Nachtschlitteln

Jeden Freitag ab 31.12.2021 und an ausgewählten Betriebstagen, wie heuer noch am Donnerstag, 30.12.2021, bietet sich in Wangs das Nachskifahren auf der Piste "Dreieck" von Furt bis zur Mittelstation Maienberg an. Rodelbegeisterte finden Spass auf dem MounTeens Schlittelweg, welcher übrigens mit einer Fotofalle ausgestattet ist. Für das nächtliche Wintervergnügen ist die Gondelbahn Wangs jeweils von 18:00 bis 22:30 Uhr in Betrieb.

Samstagabendfahrten & Liechtliweg

Auch die legendären Samstagabendfahrten auf der Seite Bad Ragaz, finden in dieser Saison ab dem 18.12.2021 wieder statt. Der Spass beginnt ab 18:00 Uhr mit einer Abendfahrt in einer Panoramagondel bis zur Bergstation Pardiel auf 1633 m ü. M. - anschliessend begibt man sich über den wunderschönen Liechtliweg zum Aussichtspunkt Prodkopf, wo ein wärmendes Feuer, ein heisses Getränk und ein sensationeller Ausblick auf das Lichtermeer des Sargangserlands und der Bündner Herrschaft auf sich warten.

Wieder zurück bei der Bergstation geniesst man den Rest des Abends in schönem Ambiente und mit vielseitigen Gaumfenfreuden im Panoramarestaurant Edelweiss, bevor es um 22:30 wieder in Richtung Tal geht.

Dies sind nur einige Details zu all dem, was sich sonst noch am Pizol bietet. Aktuelle Betriebszeiten und weitere Infos zu Attraktionen wie z.B. den Riderpark Pizol, Pizol Champion, Brack.ch Skimovie, Early-Bird Skifahren, Mondscheinabfahrten u.v.m. finden sich stets aktuell auf der Website der Pizolbahnen unter: www.pizol.com

Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung:

Pizolbahnen AG Loisstrasse 50 7310 Bad Ragaz

Tel: +41 (0)81 300 48 30 Fax: +41 (0)81 300 48 31

medien@pizol.com; www.pizol.com

Ansprechpartner:

Klaus Nussbaumer / CEO Tobias Schulz / Leiter Marketing & Vertrieb