Kleine Forscher am Erlebnisberg Pizol

Haben Sie wilde Mädchen und wagemutige Kerle zuhause, die schon immer ein Abenteuer in der Welt der Elfen, Gnomen, Rumpelwichten und Waldläufer erleben wollten? Dann ist Ihr Kind in diesem Sommer genau richtig am Pizol.

In unserer Naturwerkstatt am Pizol findet vom 09.-13.08.21 eine Projektwoche der besonderen Art statt. In dieser Woche dreht sich alles um Pflanzen, Kräuter, Feuer und Gestein. Mit einem Forschungsrucksack werden die Kinder ein unvergessenes Sommerabenteuer am Pizol erleben.

Im Rahmen dieser naturpädagogischen Projektwoche möchten die Pizolbahnen bei Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren aus der Region das Interesse für Naturwissenschaften, Technik und Kreativität wecken und ihnen eine Möglichkeit geben, ihre Entdeckerlust auszuleben.

Egal ob ein persönliches Thema erforscht oder eine Idee kreativ umgesetzt wird, Im Vordergrund steht immer Spass und vor allem das TUN.

Die Projektwoche findet im Picknickraum auf Pardiel auf 1‘633 Meter Höhe statt. Die Naturwerkstatt wird von zwei dipl. Naturpädagoginnen verantwortungsbewusst geleitet. Sie heissen Michaela Nagele und Tamara Bizozzero. Die Betreuung ist ab/bis Talstation Bad Ragaz gewährleistet.

- Treffpunkt Abgabe Talstation Bad Ragaz: 09:00 Uhr - Treffpunkt Abholung Talstation Bad Ragaz: 14:30 Uhr

Mehr Informationen zur Projektwoche in der Naturwerkstatt und das Anmeldeformular finden Sie auf unserer Website.

