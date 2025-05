Çelebi Aviation

Öffentliche Erklärung von Çelebi Aviation

für Çelebi Aviation gehören Transparenz, die Einhaltung ethischer Grundsätze und die vollständige Befolgung gesetzlicher Vorschriften seit jeher zum Kern unserer Werte. Seit über 65 Jahren führen wir erfolgreich Bodenabfertigungs- und Frachtlageraktivitäten auf drei Kontinenten und in sechs Ländern durch: Deutschland, Ungarn, Indien, Indonesien, Tansania und der Türkei. Wir bedienen 70 Flughäfen mit rund 16.000 Mitarbeitern.

Heute befindet sich Çelebi Aviation mehrheitlich (65 %) im Besitz von internationalen institutionellen Investoren aus Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Westeuropa. Actera Partners II L.P., ein in Jersey registrierter Fonds, hält 50 % der Anteile an der Çelebi Havacılık Holding A.Ş., Alpha Airport Services B.V., ein in den Niederlanden registriertes Unternehmen, hält 15 %, und die restlichen 35 % werden von der Familie Çelebioğlu gehalten.

Kürzlich erhielten wir vom indischen Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) eine Mitteilung über die Betriebsgenehmigungen einiger unserer Tochtergesellschaften. Aufgrund nationaler Sicherheitsbedenken und in Übereinstimmung mit indischen Vorschriften wurden unsere Bodenabfertigungs- und Frachtlageraktivitäten an den betroffenen Flughäfen ausgesetzt. Wir beobachten die Situation genau und arbeiten eng mit den zuständigen Behörden, einschließlich des Ministeriums für Zivilluftfahrt (MoCA) und BCAS, zusammen, wobei wir alle geltenden Vorschriften einhalten. Wir möchten betonen, dass alle unsere Tätigkeiten stets in strikter Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt wurden und werden. In allen Ländern, in denen wir tätig sind, verfügen wir über gültige Lizenzen und halten die geltenden Sicherheitsvorschriften vollständig ein. Wir möchten auch betonen, dass wir bisher noch nie Verwarnungen oder Strafen im Zusammenhang mit Fragen der nationalen Sicherheit erhalten haben.

Als globales Unternehmen führen wir unsere Aktivitäten in allen Ländern, in denen wir tätig sind, in voller Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften und internationalen Standards fort. Alle unsere Aktivitäten in Indien werden ebenfalls in voller Übereinstimmung mit ethischen Standards durchgeführt. Wir verfolgen den Prozess gewissenhaft und innerhalb des gesetzlichen Rahmens in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen lokalen Behörden. Bis heute haben wir alle unsere betrieblichen Vorgänge in voller Übereinstimmung mit den Vorschriften durchgeführt.

In dieser Zeit ergreifen wir alle notwendigen Maßnahmen, um die Rechte unserer Mitarbeiter zu schützen, die Nachhaltigkeit der Arbeitsbedingungen zu gewährleisten und die möglichen Auswirkungen von Entwicklungen auf unsere Belegschaft zu minimieren. Jeder Schritt, den wir unternehmen, wird sorgfältig im Hinblick auf die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Mitarbeiter sowie auf unsere Unternehmenswerte geprüft.

Da wir in den aufstrebenden Luftverkehrsmärkten weiter wachsen, sind wir mit unserer umfassenden Erfahrung und unserem internationalen Fachwissen in den Bereichen Bodenabfertigung und Frachtlagerungsdienste gut aufgestellt, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der schnell wachsenden Regionen zu erfüllen. In jedem Land, in dem wir tätig sind, tragen wir nicht nur zum Fortschritt des Luftfahrtsektors bei, sondern spielen auch eine aktive Rolle bei der Anhebung der Branchenstandards, der Unterstützung der Infrastrukturentwicklung und der Förderung des Wirtschaftswachstums. Indem wir Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, in lokale Talente investieren und weltweit anerkannte Qualitäts- und Sicherheitspraktiken anwenden, unterstützen wir die nachhaltige Entwicklung der verschiedenen Volkswirtschaften und tragen zur Stärkung der Fähigkeiten der lokalen Arbeitskräfte bei.

Seit unserer Gründung haben wir einen nachhaltigen, zuverlässigen und innovativen Dienstleistungsansatz verfolgt und dabei stets unsere Kernprinzipien Sicherheit, operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit beibehalten.

Mit einer starken Kapitalstruktur und globaler operativer Erfahrung gewährleisten wir einen ununterbrochenen und zuverlässigen Service an allen unseren Standorten.

Çelebi Aviation