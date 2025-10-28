Stadtmuseum Aarau

Von Berlin nach Aarau: neue KI-Ausstellung «New Realities – wie Künstliche Intelligenz uns abbildet» (Medieninfo: 7. Nov, 10 Uhr)

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

«New Realities – wie Künstliche Intelligenz uns abbildet»

Die neue Ausstellung im Stadtmuseum Aarau (ab 9. November) führt durch eine faszinierende KI-generierte Bilderwelt und geht der Frage nach: Wohin führen die KI-getriebenen Veränderungen beim Arbeiten, Reisen und Kreativsein?

Die Bilder der Digitalkuratorin Maren Burghard ziehen mit hyperrealistischen Texturen, schimmernden Materialien, überzeichneten Stilelementen und unlogischen Strukturen in ihren Bann. Zuvor waren sie in den Museen für Kommunikation Nürnberg, Berlin und Frankfurt ausgestellt.

Im unterhaltsamen Gespräch mit KI-Assistenten hat das Publikum im Stadtmuseum Aarau Gelegenheit, die eigenen KI-Erfahrungen aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Ein Zeitstrahl gibt Auskunft über die kurze, aber ereignisreiche Geschichte von KI.

Medieninfo am Freitag, 7. November um 10 Uhr im Stadtmuseum Aarau.

Danke für eine Anmeldung an stadtmuseum@aarau.ch

Liebe Medienschaffende

Wir freuen uns Sie zur Medieninfo zur neuen Ausstellung «New Realities – wie KI uns abbildet» zu begrüssen:

Medieninfo mit den Kuratorinnen Maren Burghard und Dr. Annabelle Hornung

am Freitag, 7. November um 10 Uhr im Stadtmuseum Aarau

Danke für eine Anmeldung an stadtmuseum@aarau.ch

Wenn Ihnen der Termin der Medieninfo nicht passt, kontaktieren Sie uns mit einem für Sie passenden Terminvorschlag (ab 3. November). Brauchen Sie zusätzliches Bild- oder Textmaterial? Melden Sie sich gerne bei uns: stadtmuseum@aarau.ch

Beste Grüsse, Meret Radi

Kurzbeschrieb

Wie verändert KI unseren Blick auf die Welt?

Seit jeher erschafft der Mensch Bilder, die Realität und Fantasie verbinden – von Malerei über Fotografie und Film bis zu digitalen Medien. Seit der Verbreitung von Künstlicher Intelligenz eröffnen sich neue kreative Möglichkeiten: Texte, Bilder und ganze visuelle Erzählungen entstehen per Klick oder Sprachbefehl. Grundlage sind Datenmengen, aus denen KI-Modelle Muster erkennen und neue Inhalte schaffen. Diese sind keine Wirklichkeit, wirken aber erstaunlich real.

Was entsteht durch Menschen, was durch Algorithmen – und wie prägt das unsere Realität? In der Ausstellung «New Realities – wie KI uns abbildet» im Stadtmuseum Aarau hat das Publikum Gelegenheit sich mit KI-Assistenzen über die rasant voranschreitenden KI-Entwicklungen zu unterhalten. Zwischen Faszination und Skepsis: Bereichernde, kurzweilige Gespräche mit Facts über künstliche und natürliche Intelligenzen und Aha-Momenten zu eigenen bewussten oder unbewussten KI-Erfahrungen – mit einer Prise Humor – sind garantiert. Ein Zeitstrahl verschafft überblick über die kurze, aber ereignisreiche Geschichte von KI. (Ausführlicher Ausstellungsbeschrieb in den Anhängen)

Über New Realities

Die Ausstellung wurde als Serie von der Museumsstiftung Post- und Telekommunikation Deutschland in Kooperation mit dem Museum für Kommunikation Frankfurt entwickelt. Gezeigt werden generierte KI-Bilder der Digitalkuratorin Maren Burghard, die in den Museen für Kommunikation Nürnberg, Berlin und Frankfurt zwischen 2023 und 2025 erstmals ausgestellt wurden.

9. November 2025 bis 1. März 2026 im Stadtmuseum Aarau

Zum Begleitprogramm

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch