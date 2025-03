Stadtmuseum Aarau

Frühlings-Programm und Aktionen zum 10-Jahr-Jubiläum

Frühlings-Programm und Aktionen zum 10-Jahr-Jubiläum im Stadtmuseum

Vor 10 Jahren wurde das neue Stadtmuseum Aarau eingeweiht: Das soll gefeiert werden! Als Auftakt zum grossen Museumsfest am 26./27. April wird ein Schätzwettbewerb im City-Märt und ein kniffliges Museumsrätsel lanciert. Ausserdem findet das alljährliche Osterhasen-Zinngiessen am 6. April und ein Kinder-Foto-Workshop vom 8.-10. April statt.

Im Frühling ist etwas los im Stadtmuseum: Insbesondere der «glänzende Auftritt» mitten im City-Märt zieht die Blicke auf sich. Dort lädt das Stadtmuseum Aarau zum Schätzwettbewerb ein: Aus wie vielen Steinen besteht das Lego-Stadtmodell? Geht vorbei, macht euch selber ein Bild, schätzt und gewinnt Preise im Gesamtwert von 1000 Franken. Am 26./27. April ist ganz Aarau zu einem grossen Museumsfest mit Cosplay-Contest, Bastel-Atelier mit Kinderschminken, Führungen und der legendären Silent Disco auf dem Schlossplatz eingeladen.

Museumsrätsel zum 10-Jahr-Jubiläum

Zum 10-Jahr-Jubiläum wird zudem das knifflige Museumsrätsel «Zeitreise durch Aarau» veröffentlicht. Und das hat es in sich. Wie gut kennt ihr Aarau und die geheimnisvollen Objekte der Sammlung? Das Rätselblatt ist am Empfang des Stadtmuseums erhältlich (ab den Frühlingsferien). Fertig gerätselt? Mit dem richtigen Lösungswort erhalten die schlauen Köpfe am Empfang einen kleinen Preis. Wer nicht im Stadtmuseum vorbeigehen kann, kann sich mit einer Mail mit dem Betreff «Museumsrätsel» an stadtmuseum@aarau.ch eines nachhause schicken lassen.

Zinngiessen im Stadtmuseum

Am Sonntagnachmittag, 6. April findet wieder das alljährliche Zinngiessen mit Osterhasen-Zinngiessen im Stadtmuseum statt. Wer es lieber heroisch mag, kann bei dieser Ausgabe auch ein silbernes Superhero-Figürchen fürs Osternästli giessen. Anmeldung: stadtmuseum.ch/zinngiessen

Foto-Workshop

Das passende Ferienprogramm für junge Fotograf:innen oder solche, die es noch werden wollen. Der Aarauer Fotograf Donovan Wyrsch verrät im 3-tägigen Foto-Workshop im Stadtmuseum, wie Kinder und Jugendliche von 8- bis 12-Jahren spektakuläre Bilder schiessen können. Teilnahme an allen oder an einzelnen Tagen möglich. stadtmuseum.ch/foto-workshop

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch