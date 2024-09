Stadtmuseum Aarau

Bilderschau «Bilder machen Leute: Promis vor der Linse» im Stadtmuseum Aarau (ab 20. September)

General Guisan neben Rocker Alice Cooper oder Boxlegende Muhammad Ali mit Sängerin Nella Martinetti – Die Bilderschau aus dem Ringier Bildarchiv zeigt ab 20. September 2024 im Stadtmuseum Aarau wirkungsvolle Promi-Fotos, überraschend kombiniert. Die fotografischen Zwiegespräche decken witzige Gemeinsamkeiten und spannende Gegensätze auf. Gleichzeitig gewährt die Schau Einblick in die Materialität und das Ablagesystem eines Pressebildarchivs: von A wie Abel Heidi bis Z wie Zurbriggen Pirmin.

Bilder machen Leute: Promis vor der Linse

Bundesräte, die in einer Backstube einen Butterzopf flechten oder die Sängerin Nella Martinetti, die mit ihrem Freund in trauter Zweisamkeit auf dem Bett liegt: In der neuen digitalen Bilderschau dreht sich alles ums Thema Promis und deren Darstellungsweise. Wie wird mit der Pressefotografie Volksnähe erzeugt und wie Authentizität vermittelt? Zur Beantwortung dieser Fragen hat das Stadtmuseum Aarau Fotografien von politischen Events wie dem «Bundesratsreisli», bekannten TV-Persönlichkeiten wie Heidi Abel und Sportlern wie Muhammad Ali unter die Lupe genommen.

Kaum ein Detail wird dem Zufall überlassen

Im riesigen Bilderfundus des Ringier Bildarchivs (ca. 7 Millionen analoge Pressefotografien) ging die Kuratorin für Fotografie des Stadtmuseums Aarau, Laura Aellig, der Zauberformel für wirkungsvolle Posen auf die Spur und stellte eine Auswahl der aussagekräftigsten Bildern in der Bilderschau «Bilder machen Leute: Promis vor der Linse» zusammen Die Wahl des Blickwinkels, die Nähe zum Objekt oder der Entscheid für Schwarz-Weiss statt Farbe ist beabsichtigt und zielt auf eine bestimmte Aussage ab. Welche inszenierten Posen sympathisch, ernst oder seriös wirken, hat sich übrigens über die Jahre verändert – auch das wird in der Bilderschau aufgezeigt.

Themen wie das Zusammenspiel von Selbstinszenierung der Porträtierten und der Inszenierung der Fotografinnen und Fotografen, die Rolle der Bildredaktion oder der Wandel der Porträtfotografie werden in sechs ergänzenden Texten thematisiert Diese sind als Zettel zum Abreissen gestaltet und können nach Hause genommen werden.

Vom klassischen Porträt zur exklusiven Homestory

Das Phänomen der bildlichen (Selbst-)darstellung ist älter als die Fotografie, wird mit breiter Zugänglichkeit der Fototechniken Ende des 19. Jahrhunderts jedoch stark demokratisiert und verbreitet. Ab den 1920er-Jahren wird das klassische Porträt immer stärker verdrängt, da mehr Fotografinnen und Fotografen ihre Ateliers verlassen und die Menschen zu Hause, bei der Arbeit oder auf der Strasse fotografieren. Spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschieht die visuelle Berichterstattung von Personen des öffentlichen Lebens mittels Reportagen, Home Stories und Pressefotos. Die Fotografien geben Einblick in das Privatleben der bekannten Persönlichkeiten oder zeigen diese in Aktion auf der Bühne, am Rednerpult, im Boxring oder bei der Siegerehrung.

Die Bilderschau wirft neben unterhaltsamen Promi-Fotografien auch einen Blick auf die Entwicklung der Pressefotografie an sich, thematisiert technische Aspekte und gibt einen Einblick in die Materialität der analogen Pressefotografie, das Ablagesystem im Ringier Bildarchiv und die begleitenden Agenturmeldungen. «Promis vor der Linse» ist eine Weiterführung der Bilderschau aus dem Jahr 2016.

Vernissage mit Peoplejournalist André Häfliger

Am Donnerstag, 19. September 2024, 18 Uhr findet die Vernissage der Bilderschau statt. Zu Gast in einem Talk ist André Häfliger. Er erzählt dem Publikum seine spannendsten Geschichten mit Berühmtheiten und berichtet von seiner früheren BLICK-Kolumne «André war dabei».

Mittagstisch mit Kurzführung zur Bilderschau

Dienstag, 3. Dezember, 12-13.15 Uhr

Anmeldung unter stadtmuseum.ch/mittagstisch

Eintauchen in die Welt der Pressefotografie

Selber mit Archivhandschuhen durch Dias, negative und Abzüge im Schauarchiv des Ringier Bildarchivs stöbern und Geschichten zu den Lieblingspromis aufspüren.

So, 20. Oktober, 17. November, 8. Dezember, 19. Januar, 16. Februar und 9. März, 14-17 Uhr

Über das Ringier BildarchivDas Ringier Bildarchiv ist mit ca. 7 Millionen Bildern das grösste Fotoarchiv der Schweiz in öffentlicher Hand. In einer Kooperation erhalten und vermitteln Bibliothek und Archiv Aargau und das Stadtmuseum Aarau diesen Bilderschatz gemeinsam. Mit Veranstaltungen und Ausstellungen werden die Bilder, die Schweizer Geschichte und Weltgeschehen dokumentieren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Als Highlight öffnet ca. monatlich das Schauarchiv im Stadtmuseum Aarau und lässt das Publikum selbstständig Originalmaterialien aus dem Ringier Bildarchiv durchforsten

