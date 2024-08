REC Group

REC Group feiert „First-Mover" der hochinnovativen Solar-PV-Technologie

Die REC Group, ein internationales Unternehmen der Solarenergie, ist stolz darauf, die besten "REC Alpha Pure-RX First-Mover" auszuzeichnen. Die ausgewählten Installateure gehören in ihren Heimatländern zu den ersten, die die hochinnovative PV-Solartechnologie der REC Alpha Pure-RX Module einsetzen. Angesichts zunehmender Vorschriften und Regularien werden Nachhaltigkeit und Transparenz neben Leistung und Kosten zu entscheidenden Kriterien bei der Auswahl der richtigen Solarmodule. Innovative und hocheffiziente Technologie ist der Schlüssel zur Senkung der Emissionen und Beschleunigung der Energieunabhängigkeit in Europa.

Weltweit haben sich Akteure der Solar- und Energiebranche für das REC Alpha Pure-RX, das aktuell leistungsstärkste REC Aufdach-Solarmodul, entschieden. In Europa wurden die Hamacher GmbH, ERI Engenharia S.A. sowie Rensol BV für ihre Innovationsbereitschaft ausgezeichnet. Basierend auf der fortschrittlichen Alpha-Heterojunction-Zelltechnologie (HJT) von REC vereinen die REC Alpha Pure-RX Module die Vorteile der monokristallinen und der Dünnschichttechnologie für eine effizientere Nutzung des Sonnenlichts und maximierte Energieproduktion mit bis zu 470 Wp. Außerdem konnte REC dank seines Niedrigtemperatur-Herstellungsverfahrens den Energieverbrauch bei der Fertigung weiter senken, sodass Kunden eine doppelt gute Entscheidung treffen: sie senken nicht nur ihren eigenen ökologischen Fußabdruck, sondern investieren auch in eine bessere und nachhaltigere Zukunft.

Gemeinsam für nachhaltige Innovationen

Christopher Beck, Geschäftsführer der Hamacher GmbH in Deutschland, fasst zusammen: „Wir bauen seit über einer Dekade PV-Anlagen und vertrauen ebenso lange auf die Qualität von REC. Die Module bestechen durch Ihre Optik, mit hervorragenden Leistungsdaten und das alles zu einem fairen Preis. Abgerundet wird das durch einen exzellenten After-Sales-Service."

André Santos von der Energieabteilung bei ERI Engenharia S.A. in Portugal betonte das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltigere Zukunft: "Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir das erste Unternehmen in Portugal sind, das REC Alpha Pure-RX-Solarmodule einsetzt. Dieser Meilenstein spiegelt unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit wider. Die REC Alpha Pure-RX-Panele sind bekannt für ihre hervorragende Qualität, außergewöhnliche Effizienz und herausragende Langlebigkeit, was sie zur idealen Wahl für die Installation auf den bedeutendsten Gebäuden des Landes macht. Wir sind stolz darauf, diese Initiative anzuführen und damit einen Beitrag zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft zu leisten."

Luc Royackers, Verkaufsleiter bei Rensol BV in Belgien, bekräftigte das Engagement des Unternehmens für Qualität: "Bei Rensol haben wir uns immer der Qualität und Sorglosigkeit für unsere Kunde verschrieben. Mit der Einführung der neuen REC Alpha Pure-RX-Panele sind wir zuversichtlich, dass wir dieses Versprechen einhalten können."

Über die REC Group

Die REC Group ist ein international führendes Solarenergieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Verbrauchern durch hochwertige Solarmodule mit einer führenden Leistungsdichte den Zugang zu sauberer und erschwinglicher Solarenergie zu ermöglichen. Getreu dem Motto „Solar's Most Trusted" ist REC bekannt für patentierte Innovationen und vielfach preisgekrönte Produkte, die sich durch eine zuverlässige langfristige Leistung auszeichnen. Die hohe Zuverlässigkeit basiert auf einer fortschrittlichen und hocheffizienten Fertigung mit Industrie 4.0-Verfahren. Das 1996 in Norwegen gegründete Unternehmen setzte schon immer auf einen geringen CO2-Fußabdruck seiner Solarmodule und Materialien. REC Group hat seinen Hauptsitz in Norwegen, einen operativen Geschäftssitz in Singapur und regionale Zentralen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Ab Dezember 2021 gehört REC zu Reliance Industries Limited, Indiens größtem privatwirtschaftlichen Unternehmen mit einem Umsatz von 118,6 Mrd. USD.

