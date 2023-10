Stadtmuseum Aarau

Ausstellung mit Escape-Room «Auf der Suche nach Wahrheit. Wir und der Journalismus»

Auf der Suche nach Wahrheit. Wir und der Journalismus:

Ausstellung mit Escape-Room

Krieg, Klimawandel und KI – Der Journalismus steht vor grossen Herausforderungen. Wie gehen wir mit Informationen um? Wie arbeiten Journalist:innen? Und was wäre eine Gesellschaft ohne ihren Beitrag? Die Wanderausstellung «Auf der Suche nach Wahrheit. Wir und der Journalismus» im Stadtmuseum Aarau widmet sich vom 11. November 2023 bis 18. Februar 2024 diesen Fragen. Höhepunkt: Im Newsroom, einem Escape-Spiel, werden die Besucher:innen selber zu Journalist:innen und recherchieren eine brisante Story. Reicht die Zeit, um alle Fakten zu prüfen und den Artikel zu veröffentlichen?

Liebe Medienschaffende,

wir laden Sie ein, die neue Ausstellung im Stadtmuseum Aarau vor der Eröffnung zu besuchen und das Escape-Spiel im Newsroom auszuprobieren. Ein Ausstellungseinblick* ist ab Mittwochnachmittag, 8. November möglich, melden Sie sich gerne mit einem Terminvorschlag bei mir. Auf Anfrage stellen wir Ihnen weiteres Bildmaterial oder andere Formate zur Verfügung.

Wir freuen uns auch, Sie an der Vernissage am Freitag, 10. November um 18 Uhr im Stadtmuseum Aarau zu begrüssen.

Beste Grüsse, Meret Radi

*Die Ausstellung befindet sich zu diesem Zeitpunkt noch im Aufbau, daher kann es sein, dass nicht alles uneingeschränkt ausprobiert werden kann.

KURZBESCHRIEB

Fake News oder Fakten? Zentrum der Ausstellung «Auf der Suche nach Wahrheit» ist der Newsroom: In diesem Escape-Spiel recherchieren die Besucher:innen in der Rolle von Journalist:innen eine brisante Story. Reicht die Zeit, allen hinweisen nachzugehen, die Fakten zu prüfen und den Artikel zu veröffentlichen? Von der Schwarzenbach-Initiative, über den Fichenskandal bis zur Enthüllung der Panamapapers: Zehn prägende Schweizer Medienereignisse werden reflektiert. An einer weiteren Station erzählen gestandene Journalist:innen von ihrer Arbeit. Und «Burger Games», Medienquiz und Infothek – mit interaktiven Spielen kann sich das Publikum selbst testen und sein Medienwissen erweitern: Wer erkennt die Fake News? Und was rät der Profi zur Faktenprüfung?

Eine öffentliche Ausstellungseinführung am 26. November, öffentliche Termine im Schauarchiv des Ringier Bildarchivs z.B. am 16. November und der journalistische Wettbewerb «Scoop!» vertiefen die hochaktuellen Themen.

Ausstellungsbeschrieb und Begleitprogramm

Auf der Suche nach Wahrheit. Wir und der Journalismus -

Ausstellung mit Escape-Room im Stadtmuseum Aarau

Meinungsmache, Fake News und Aufmerksamkeitsökonomie – die Arbeit an der Wahrheit steht vor grossen Herausforderungen. Das wirft Fragen auf: Wie gehen wir mit Informationen um? Wie arbeiten Journalist*innen? Und was wäre eine Gesellschaft ohne ihren Beitrag? Die Ausstellung «Auf der Suche nach der Wahrheit. Wir und der Journalismus» im Stadtmuseum Aarau geht vom 11. November bis 18. Februar diesen Fragen nach und bietet einen journalistischen Parcours mit einem Escape-Room und Quiz-Posten. Die Besucher*innen tauchen in die Welt der Mediengeschichte, Informationssuche und Meinungsbildung ein: In der Rolle von Journalist:innen durchlaufen sie vier Bereiche und erleben anhand von interaktiven Stationen auf spielerische Weise, was es heisst, zu recherchieren und redaktionelle Entscheidungen zutreffen.

Den historischen Rahmen der Ausstellung bilden wichtige Schweizer Medienereignisse aus den letzten 60 Jahren. In kurzen Filmen geben bekannte Journalist*innen selbst Einblicke in ihre Arbeit. In Zeiten von Fakt und Fake vermittelt die Ausstellung Medienkompetenz und journalistisches Werkzeug. Denn es geht um nichts weniger als das Recht auf Information, Kritik und freie Meinungsäusserung – die Basis öffentlicher Debatten und funktionierender Demokratien.

Vernissage

Ausstellungseröffnung und Einführung mit den Austellungsmacher:innen

Freitag, 10. November 2023, 18 Uhr

Öffentliche Einführung

Eine Medienexpertinnen des FöG (Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft) führt in die Ausstellung ein und steht für vertiefende Diskussionen bereit.

Sonntag, 26. November 2023, 14 Uhr

Mittagstisch mit FührungMittagsmenü und Kurzführung in der Ausstellung kombiniert.

Dienstag, 16. Januar, 12 Uhr

Talk: Journalismus und unsere Demokratie

Podiumsdiskussion rund um die Rolle und die Zukunft der Medien in unserer demokratischen und politischen Öffentlichkeit. Organisiert in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Demokratie Aarau.18. Januar, 18.30 Uhr

Prämierung «Scoop!»

Preisverleihung des journalistischen Wettbewerbs

Sonntag, 18. Februar 2024, 15 Uhr

Highlights in Aarau

Pressebildarchiv zum selber stöbern:

Schauarchiv des Ringier Bildarchivs im Stadtmuseum Aarau

Frauenstimmrecht, Kopp-Affäre oder Jura-Proteste: Öffentliche Termine im Schauarchiv des Ringier Bildarchivs lassen das Publikum in die Welt der Pressebilder eintauchen: Ziehen Sie Handschuhe an, stöbern Sie selber im historischen Pressebildarchiv und erleben sie die unterschiedlichsten Fotomaterialien!

Wie arbeiteten Bildjournalist:innen früher? Entdecken Sie spannende Randnotizen, erfahren Sie welche Ausschnitte gewählt und welche Bilder zu einer Geschichte nicht publiziert wurden. Jede:r Besucher:in kann nach individuellen Interesse die Bildwelt erkunden und nach Alltags- und Ereignisgeschichten suchen, die am meisten interessieren. Expert:innen vor Ort unterstützen bei der Suche in der komplexen Archivstruktur und zeigen den richtigen Umgang mit den vielfältigen Originalmaterialien.

Donnerstag, 16. November, 17 – 20 Uhr

Donnerstag, 7. Dezember, 17 – 20 Uhr

Sonntag, 21. Januar, 14.30 – 17 Uhr

Über die Wanderausstellung

Die zweisprachige Wanderausstellung (de/fr) wurde vom Verein Journalistory realisiert, einem Team aus Historiker:innen, Filmemachern und Journalist:innen, die sich der Mediengeschichte und der gesellschaftlichen Bedeutung des Journalismus verschrieben haben. Sie tourt aktuell durch die Schweiz.

Mehr erfahren | Ausstellungsorte

Mehr über das Ringier Bildarchiv:

Historischer Bilderschatz von 7 Millionen Bildern für die Öffentlichkeit erlebbar machen

Fokus Ringier Bildarchiv: Gemeinsam erhalten und vermitteln das Stadtmuseum Aarau und Bibliothek und Archiv Aargau diesen Bilderschatz von 7 Millionen Pressefotografien. Dieser dokumentiert Schweizer Geschichte und Weltgeschehen mit dem Schwerpunkt auf die Jahrzehnte von 1950-2000. Mit vielseitigen Veranstaltungen, Ausstellungen und dem Schauarchiv im Stadtmuseum Aarau wird das grösste Fotoarchiv der Schweiz in öffentlicher Hand einem breiten Publikum präsentiert.

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch