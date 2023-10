Stadtmuseum Aarau

Mord im Museum: Interaktiver Hörspielkrimi im Stadtmuseum Aarau

Noch keine Pläne für die Herbstferien? Der interaktive Hörspielkrimi "Mord im Museum" bietet eine aufregende Spurensuche quer durchs Stadtmuseum Aarau. Für die ganze Familie und bei jedem Wetter!

Liebe Medienschaffende, wir freuen uns, wenn Sie in Ihrem Medium einen Hinweis auf den interaktiven Hörspielkrimi im Stadtmuseum Aarau platzieren. Möchten Sie den mysteriösen Fall selber lösen? Das Spiel kann immer während unseren Öffnungszeiten getestet und gespielt werden. Als Medienschaffende erhalten Sie selbstverständlich freien Eintritt.

Beste Grüsse, Meret Radi

Wer war’s? Und warum? Kurz vor seinem grossen Auftritt wurde ein Museumsobjekt auf grausame Art zur Strecke gebracht. Im interaktiven Hörspielkrimi helfen grosse und kleine Besucher:innen Detektiv Bissig, einen mysteriösen Mordfall im Stadtmuseum Aarau aufzuklären. Hinweise von Detektiv Bissig und seiner Partnerin Isabelle schicken die Spielenden von einem verdächtigen Objekt zum nächsten: Was hat Frau Schwan von Schlitt zu verbergen? Was verraten die feierlustigen Zinnsoldaten? Und wo ist eigentlich Herr Taktgeber geblieben? Auf einer aufregenden Spurensuche quer durchs Museum werden Hinweise verfolgt, Rätsel entschlüsselt und mutmassliche Motive geprüft, um am Schluss hoffentlich den oder die richtige Täter:in anzuklagen! (ab 10 Jahren, immer während den Museumsöffnungszeiten)

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch