Stadtmuseum Aarau

Familien-Fotoshooting im Stadtmuseum Aarau

Fotoshooting am Sa, 27. und So, 28. November im Stadtmuseum Aarau

Wer braucht noch ein aktuelles Gruppen- oder Familienfoto für den Fotokalender 2022 oder ein anderes Weihnachtsgeschenk? Der Aarauer Fotograf Donovan Wyrsch richtet am Wochenende zwischen 11 und 17 Uhr sein Fotostudio im Foyer des Stadtmuseums Aarau ein und lichtet Familien, Gruppen und Paare in einer winterlichen Schlittenlandschaft ab.

Reservation mit Zeitwunsch: 062 836 05 17 (Di– Fr 11– 18 Uhr, Sa/So 11– 17 Uhr)

Die Platzzahl für die Gruppenfotos ist limitiert. Pro Familie oder Gruppe steht jeweils ein Zeitslot von 20 Minuten zur Verfügung. Vor Ort gibt es einen Schnelldruck und die digitalen Dateien folgen per Mail. Dieses Jahr wird die vorweihnachtliche Aktion ermöglicht durch den Verein Freunde Stadtmuseum Aarau – herzlichen Dank!

Am Sonntag 28. November zusätzlich:

Offenes Atelier «Foto-Love» von 13.30 – 16 Uhr

Schauarchiv: Eintauchen in die Welt der Pressefotografie: 13.30 – 16.30 Uhr

stadtmuseum.ch

(Ausführlicher Beschrieb vom Rahmenprogramm)

Sonntag, 28. November: Offenes Atelier «Foto-Love» und Stöbern im Schauarchiv

Wer am Sonntag kurz auf seinen Moment im Scheinwerferlicht warten muss, kann in der neuen Ausstellung «ZEITGESCHICHTE AARGAU 1950 – 2000» in die jüngere Kantonsgeschichte eintauchen. Im offenen Atelier «Foto-Love» die Pressebilder aus dem Ringier Bildarchiv mit Leim, Stift und Schere zu neuem Leben erwecken. Oder selbstständig im Schauarchiv die eigenen Interessen vertiefen und nach den prägenden Ereignissen in der eigenen Region stöbern.

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr) Stadtmuseum.ch