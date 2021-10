Stadtmuseum Aarau

Helle Nacht im Stadtmuseum & Welttag des audiovisuellen Kulturerbes

Veranstaltungshighlights im Stadtmusem Aarau

Den Oktober schliesst das Stadtmuseum Aarau mit zwei Veranstaltungs-Highlights ab: So findet während der Hellen Nacht am 22. Oktober ein Spezialprogramm bis in die Nacht hinein statt. Zur Feier des Welttag des audiovisuellen Erbes am 27. Oktober lädt es Kinder und Erwachsene ein, im Workshop «Eintauchen in 3D-Welten» die Parallelen zwischen VR-Brillen und Stereobetrachtern aus der Sammlung zu entdecken.

Helle Nacht im Stadtmuseum Aarau, 22. Oktober 2021

Der Museumseintritt und die Angebote sind von 16 bis 22 Uhr gratis.

Die Ausstellungen und das Museumscafé bleiben geöffnet.

Für Familien und Kinder:

Laterna Magica – Geschichten hören und eigene Lichtbilder zeichnen, 17:00 – 18:00 Uhr

Alte Glasbilder aus der Sammlung des Stadtmuseums werden zum Leben erweckt. Anschliessend können Kinder auf einem Plexiglas ihre eigene Bildergeschichte zeichnen und diese an die Wand projizieren.

Ozobot-Workshop, 18:30 – 19:30 Uhr

Die flinken, kinderfreundlichen Mini-Roboter können mit Filzstift einfach programmiert werden. Die Kinder bestimmen, wo die Ozobots laufen, abbiegen und Pirouetten drehen.

Geschichten-Bettmümpfeli für Gross und Klein, 20:15 – 20:45 Uhr

Das Bettmümpfeli serviert Irene Briner in Form ihrer fantastischen Geschichten: Wenn sie erzählt, dann hören wir Tiere reden, sehen Steine lebendig werden oder fliegen mit Feen und Drachen bis über das Ende der Welt hinaus.

Optik-Geschichte der Firma Kern: geschliffen und gestochen scharf, Kurzvorträge 18:30 – 19:15

Das Stadtmuseum und die Arbeitsgruppe Kern nehmen Prismen, Linsen und Objektive der ehemaligen Aarauer Firma in den Fokus und laden zum Austausch ein.

Sammlung KERN offen

19:15 bis 21 Uhr

Aarauer Industriegeschichte – Kombiführung mit aarauinfo, 20 – 21:30 Uhr

Wussten Sie, dass Chocolat Frey, Kern und Co. AG, Trüb AG und Sprecher & Schuh in Aarau gegründet wurden und beheimatet waren? Erleben Sie die Entwicklung vom mittelalterlichen Gewerbe über die Frühindustrie bis zur Hightech-Branche und begleiten Sie uns auf dieser zweiteiligen Führung auf den Spuren der Industrialisierung, bei der die Elektrifizierung eine entscheidende Rolle spielte.

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der Hellen Nacht finden im Forum Schlossplatz, im Industriemuseum Oberentfelden und bei Ballyana in Schönenwerd statt. Um 17 Uhr startet zudem ein Spaziergang durch das Aeschbachquartier über Aarauer Stadtgeschichte(n) (Treffpunkt: ehemaliger Sitz SMUV, Buchserstrasse 4)

Ganzes Programm an den drei hellen Nächten im Aargau: Nach der ersten Ausgabe der Industriekulturnacht «Helle Nacht» im Jahr 2020 wird es am 22. in Aarau und Brugg, am 29. Oktober in Lenzburg und am 5. November 2021 in Baden, Zofingen und im Fricktal die «Hellen Nächte» geben. An drei aufeinanderfolgenden Freitagabenden öffnen über 25 Partnerinstitutionen von #ZeitsprungIndustrie ihre Tore und laden zu nächtlichen Rundgängen mit Spezialprogramm ein. Das ganze Programm unter: https://zeitsprungindustrie.ch/helle-nacht/

Welttag des audiovisuellen Erbes 2021 am Mittwoch, 27. Oktober 2021

Die VR-Brille ist zwar eine Technologie der letzten Jahre, doch der Traum, vom Sofa aus zu verreisen und einzutauchen in ferne Länder und exotische Welten ist uralt. Wir erforschen zusammen die erstaunlichen Parallelen zwischen Stereobetrachtern in unserer Sammlung und dem 3D-Schauen von heute. Und wir legen selber Hand an: Wir bauen uns einen einfachen Stereobild-Betrachter, durch den wir uns selber am Schluss in 3D sehen können! Dieser darf mit nach Hause genommen werden.

Workshop «Eintauchen in 3D-Welten» am Mittwoch, 27. Oktober 2021

Für Kinder ab 7 Jahren: 14 bis 16 Uhr, kostenlos

Für Erwachsene: 12:15 bis 13:30 Uhr, Museumseintritt + 7 Franken (inklusive Lunchpaket)

Anmeldung: stadtmuseum.ch/events

