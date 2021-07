Stadtmuseum Aarau

Familienausflug an regnerischen Sommertagen: cirqu' im Stadtmuseum Aarau verlängert bis 15. August

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

«cirqu' im Stadtmuseum» verlängert bis Ende Sommerferien

Die Ausstellung kombiniert aktuelle multimediale Zirkuskunst mit Pressebildern des Zirkuslebens vor 60 Jahren. Mit der grossen Spielfläche mit allerlei Balance-Akten und Jonglier-Übungen eignet sich das Stadtmuseum Aarau ideal als Familienausflugsziel an regnerischen Sommerferientagen. Am Wochenende fordern Guides grosse und kleine Ausstellungsbesucher*innen mit vielfältigen Gleichgewichtsexperimenten heraus.

Verlängert bis 15. August: cirqu' im Stadtmuseum

Die Kooperation von cirqu' – dem Festival für aktuelle Zirkuskunst und dem Stadtmuseum Aarau verlängern die Ausstellung, die modernen Zirkus von heute mit Pressebildern der Zirkusdynastien von damals verbinden. Die Pressebilder aus dem Ringier Bildarchiv zeigen, dass neben dem Krokodil im Publikum, das alltägliche Leben der Trapezkünstlerin im Zirkuswagen besonders interessierte.

Multimediale Werke von Künstler*innen bilden das vielschichtige künstlerische und körperliche Zirkusschaffen von heute ab. Von der Jonglage-Installation auf 25 Bildschirmen über eine Soundinstallation, die die Kniescheibe einer alternden Artistin klagen lässt bis hin zur Inszenierung der Fragilität und Stabilität von Gleichgewicht in eines Palmblattrispen-Mobiles. Die Kooperation von cirqu' und dem Stadtmuseum Aarau wird als eines der ersten Transformationsprojekte, die als Unterstützungsmassnahmen gemäss Covid-19-Gesetz im Kulturbereich eingeführt wurden, gefördert.

Ausstellungsbesuch mit Kindern: Ein Balanceakt für die ganze Familie

Können Sie einen Stab auf dem Kopf balancieren? Die Spielfläche in der Ausstellung bietet Raum, um selbst Balanceakte auszuprobieren. Übungsskizzen an der Wand geben Inspiration, den eigenen Körper in Positionen zu bringen und das Gleichgewicht herauszufordern. Ob alleine, zu Zweit oder mit einfachen Objekten wie einem Holzstab oder Kunststoffkugeln können kleine und grosse Besucher*innen das Phänomen der Balance erforschen. Ist die Körperwahrnehmung einmal geweckt, werden auch die einfachsten Bewegungen zu spannenden Entdeckungsreisen. Darum: Schuhe aus, fertig, los!

Vertiefende Informationen zu den Pressebildern aus dem Ringier Bildarchiv und den Kunstinstallationen sowie ein Kurzbeschrieb der Ausstellung finden Sie im Anhang.

Wir freuen uns, wenn Sie in Ihrem Medium über die Ausstellung «cirqu' im Stadtmuseum» berichten.

Meret Radi . Teamleiterin Stabsdienst Stadtmuseum Aarau Schlossplatz 23 . 5000 Aarau T direkt 062 836 02 54 (Di, Do, Fr)Stadtmuseum.ch