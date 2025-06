Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

TCS engagiert sich für die Sicherheit der Fahrerinnen und Fahrer an der

Tour de Suisse

Vernier/Ostermundigen (ots)

Der Touring Club Schweiz sponsort an der Tour de Suisse die Sicherheitsmatten für Gefahrenstellen. Die Partnerschaft geht mit dem Engagement des Mobilitätsclubs für Verkehrssicherheit einher.

Erstmals gehen die Frauen vor den Männern auf die Tour de Suisse. Sie treten vom 12. bis 15. Juni in die Pedale, die Männer starten am letzten Etappentag der Frauen und sind bis zum 22. Juni auf der Schweiz-Runde unterwegs. Die heutigen Velos sind schneller und leichter - aber auch anspruchsvoller in der Handhabung. Für Fahrerinnen und Fahrer birgt die Rennstrecke immer wieder heikle Stellen, bei denen Verletzungsgefahr droht.

Der TCS sponsort im Rahmen seiner Sicherheitspartnerschaft mit der Tour de Suisse die rund 100 Sicherheitsmatten. Sie dienen dazu, Gefahrenstellen des Parcours wie Leitplanken, Pfosten oder Mauern zu entschärfen. Ebenfalls sind je ein Fahrzeug der TCS-Patrouille und von TCS velocorner.ch in der berühmten Werbekolonne präsent.

Verkehrssicherheit auch für das Zweirad

Der TCS wurde 1896 in Genf von Velofahrern gegründet mit dem Ziel, für sicherere Strassen zu sorgen. Im Rahmen seines Engagements für die Verkehrssicherheit testet der Touring Club Schweiz auch heute immer wieder Velos, E-Bikes oder Helme, gibt Empfehlungen ab und erarbeitet Materialien für den Verkehrsunterricht an Schulen. Aus diesem Grund bildet die "Road Safety"-Partnerschaft an der Tour de Suisse für den Mobilitätsclub ein ideales Engagement.