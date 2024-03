Tierische Ostern im Naturama

Naturama Aargau

Unter dem Titel HASE HUHN WIR erleben Kinder und Erwachsene im Museum Naturama von Karfreitag, 29. bis Ostersonntag, 31. März 2024 ein tierisches Programm. Es gibt Lustiges und Lehrreiches: Küken beim Schlüpfen beobachten, Hasen-Weitsprung trainieren, wie ein Huhn auf der Stange balancieren, Tierohren basteln oder auf dem digitalen «Rätselpfad Wildtiere» den Garten des Naturamas erkunden.

In Rahmen der Sonderausstellung ICH TIER WIR geht es an Ostern im Naturama tierisch zu und her. Das Aarauer Naturmuseum offeriert von Karfreitag, 29. bis Ostersonntag, 31. März 2024 jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr ein vielseitiges Familienprogramm. Unter dem Titel HASE HUHN WIR erwartet die Besucher:innen Lustiges und Lehrreiches. Kinder und Erwachsene rätseln sich mit einem Hasen-Quiz durchs Museum, bestaunen die Eiersammlung und lernen dank Hühnerrassen-Porträts Interessantes über die Vögel.

Tierische Abenteuer für Gross und Klein

Wer schon immer mal «Bibeli» beim Schlüpfen beobachten wollte, hat mit etwas Glück im Naturama die Chance dazu. Die flauschigen Küken sind ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Weitere Stationen im Museum sind der Hasen-Weitsprung, das Balancieren auf der Hühnerstange, das Geschicklichkeitsspiel «Eier-Fischen» und der Wildtier-Pfad im Garten. Bastelfans schlüpfen mit geschminktem Tiergesicht und selbstgemachten Tierohren in eine selbstgewählte tierische Rolle.

Beratungsangebot von Kompanima zum Thema Haustiere

Was brauchen Hund, Katze, Meerschweinchen, Wellensittich, Fisch und Co., wenn sie mit Menschen zusammenleben? Besucher:innen erfahren Wissenswertes über Haustiere und die Haustieranschaffung. Mitarbeitende von Kompanima, dem Natur- und Tierschutzkompetenzzentrum Schweiz, beraten und stehen für Fragen jeweils von 13.30 bis 15.00 Uhr zur Verfügung.

