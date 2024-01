Naturama Aargau

Neuer Naturama Club bietet attraktive Vorteile

Das Naturama Aargau lanciert den Naturama Club für Naturbegeisterte. Einzelpersonen, Familien und Unternehmen profitieren mit einer Mitgliedschaft von kostenlosen Museumseintritten und Eventteilnahmen sowie einer sinnstiftenden Gemeinschaft.

«Alle Menschen verstehen sich als Teil der Natur und leben im Einklang mit der Umwelt.» Wer sich an dieser Vision orientiert, ist im neuen Naturama Club gut aufgehoben. Denn für eine naturverbundene und umweltfreundliche Zukunft setzt sich das Naturama Aargau täglich ein. Alle Generationen sollen eine lebenswerte Umwelt geniessen und gleichzeitig ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten können. Um gemeinsam diesem Ziel näherzukommen, tragen Clubmitglieder die Botschaften des Naturamas Aargau in ihr Umfeld und wirken so bei deren Verankerung in Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Bildung mit.

Für mehr Natur im Leben

Der Naturama Club verbindet naturbewusste Einzelpersonen, Familien und Organisationen, die sich zuversichtlich den drängenden Umweltfragen stellen. Naturama-Angebote wie anregende Museumsausstellungen, Exkursionen und Kurse sowie Beratungen zu vielerlei Naturthemen erweitern das Wissen und fördern die Fähigkeit, ökologisch zu handeln. «Wir möchten im Naturama Club die verschiedenen Unterstützer:innen unserer Anliegen zusammenbringen und Begegnung und Austausch ermöglichen», sagt Sylvia Garatti, Verantwortliche des neuen Clubs.

Als Clubmitglied kostenlos an die NaturVision Filmtage Aarau 2024

Alle Mitglieder des Naturama Clubs erhalten dank der Jahreskarte kostenlosen Eintritt ins Museum und zu sämtlichen Veranstaltungen im Rahmenprogramm von Sonderausstellungen. Ausserdem geniessen Clubmitglieder freien Zugang zum gesamten Programm der NaturVision Filmtage Aarau am 20. und 21. Januar 2024. Das Natur- und Umweltfilmfestival im Museum Naturama begeistert jedes Jahr Erwachsene und Kinder mit vielfältigen Dokumentationen und Reportagen.

Interessierte können sich direkt vor Ort für den Naturama Club anmelden und sofort vom kostenlosen Eintritt profitieren.

Detailinformationen und die Möglichkeit zur Onlineanmeldung gibt’s unter www.naturama.ch/club

Kontakt

Naturama Aargau Florian Helfrich Leiter Kommunikation, Marketing und Fundraising Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 81 florian.helfrich@naturama.ch

