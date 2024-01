Naturama Aargau

NaturVision Filmtage Aarau im Naturama

Aktuell ist im Museum Naturama in Aarau die Sonderausstellung ICH TIER WIR zu sehen. Deswegen sind im Programm der NaturVision Filmtage Aarau am 20. und 21. Januar 2024 acht Filme über die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Tier. Das Natur- und Umweltfilmfestival richtet sich an Neugierige ab 5 Jahren.

Am Wochenende der NaturVision Filmtage Aarau im Museum Naturama sind am 20. und 21. Januar 2024 26 Dokumentationen und Reportagen zu sehen. Passend zur Sonderausstellung ICH TIER WIR sind acht Filme im Programm, die die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Tier zum Thema haben. Das Natur- und Umweltfilmfestival richtet sich an Neugierige ab 5 Jahren und ist besonders bei Familien sehr beliebt. Eine der drei Leinwände steht in der ehrwürdigen Aula der Alten Kantonsschule Aarau, die unmittelbar neben dem Naturama liegt. Alle Details zu den Aarauer Naturfilmtagen gibt es unter naturama.ch/naturfilmtage.

Naturama Aargau Florian Helfrich Leiter Kommunikation, Marketing und Fundraising Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 81 florian.helfrich@naturama.ch