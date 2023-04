Naturama Aargau

Fledermäuse digital und real im Naturama

Jetzt fliegen sie: Von April bis Oktober sind die heimischen Fledermäuse aktiv. Während dieser Flugzeit macht das Naturama Aargau auf die faszinierenden – und teils vom Aussterben bedrohten – Tiere aufmerksam. Zum Angebot gehören Exkursionen, Workshops und ein virtuelles Erlebnis im Museum .

30 Fledermausarten kommen in der Schweiz vor. Sie stehen unter Schutz, sind aber dennoch stark gefährdet. Darum schenkt das Naturama Aargau den Flattertieren bis am 15. Oktober 2023 besondere Aufmerksamkeit. Im Museum und draussen in der Natur gibt es während der Flugzeit der heimischen Fledermäuse viel zu entdecken.

Virtuelle und wirkliche Erlebniswelt im Aarauer Naturmuseum

Fledermäuse umgibt etwas Geheimnisvolles. Viele wissen nur wenig über die scheuen Nachtschwärmer. Warum schlafen sie kopfüber? Sehen sie wirklich mit den Ohren? Und wo leben die fliegenden Säugetiere im Kanton Aargau? Der neue Fledermaus-Raum im Museum ist lehrreich und unterhaltsam zugleich. Besucher:innen lauschen den sonst für Menschen unhörbaren Ultraschall-Rufen, suchen mit Taschenlampen Beutetiere und erfahren Details über die Lebensräume und den Schutz von Fledermäusen.

Jeweils sonntags von 10.00 bis 14.00 Uhr können Museumsgäste BATVISION erleben. Mithilfe einer Virtual-Reality-Brille wird die Jagd einer Fledermaus in der Nacht simuliert. Nur wer dabei schreit, kann im Dunkeln etwas sehen und Insekten fangen. Gruppen und Schulklassen haben die Möglichkeit, das VR-Erlebnis exklusiv zu buchen und mit einer Abendexkursion zu verbinden, auf der sie die Tiere draussen mit Detektoren aufspüren.

Events im Zeichen der Fledermäuse

Rund um das Thema «Fledermaus» finden diverse Veranstaltungen für Kinder, Familien, Lehrpersonen und allgemein Interessierte statt. Auch der «Internationale Museumstag» am Sonntag, 21. Mai 2023 wird im Naturama von den Flattertieren geprägt sein. Und am Freitag, 25. August 2023, bleiben die Museumstüren für einmal länger geöffnet. Dann hält die «Internationale Nacht der Fledermäuse» für Familien, Naturbegeisterte und Fachleute ein spannendes Programm bereit.

Naturama Aargau Florian Helfrich Leiter Kommunikation, Marketing und Fundraising Feerstrasse 17 5000 Aarau 062 832 72 81 florian.helfrich@naturama.ch