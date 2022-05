H+ Die Spitäler der Schweiz

Regine Sauter als Nachfolgerin von H+ Präsidentin Isabelle Moret nominiert

Bern (ots)

Der Vorstand von H+ Die Spitäler der Schweiz hat FDP-Nationalrätin Regine Sauter als Nachfolgerin von H+ Präsidentin Isabelle Moret nominiert. Die Neubesetzung des Präsidiums erfolgt an der H+ Generalsversammlung am 3. November 2022. Die amtierende H+ Präsidentin Isabelle Moret tritt aufgrund ihrer Wahl in den Waadtländer Staatsrat bereits Ende Juni von ihrer Funktion zurück.

Isabelle Moret hatte im Herbst 2021 bekannt gegeben für den Waadtländer Staatsrat zu kandidieren. Für die Neubesetzung des H+ Präsidiums hat der H+ Vorstand eine Findungskommission eingesetzt. Der H+ Vorstand hat Mitte Mai FDP-Nationalrätin Regine Sauter als Nachfolgerin nominiert. Der H+ Vorstand dankt Isabelle Moret für ihr grosses Engagement zugunsten der Spitäler, Kliniken und Pflegeinstitutionen.

Regine Sauter ist seit 2015 Nationalrätin (FDP, Zürich). Sie ist Mitglied der nationalrätlichen Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N) und verfügt dadurch über ausgewiesene Kenntnisse des Schweizer Gesundheitswesens, sie ist zudem Mitglied des Vorstands der Schweizerischen Gesellschaft für Gesundheitspolitik (SGGP). Beruflich ist Regine Sauter als Direktorin der Zürcher Handelskammer tätig, einem überregionalen Wirtschaftsverband, der die Interessen der Unternehmen vertritt und Dienstleistungen für die exportierende Wirtschaft erbringt. Daneben hat sie Einsitz in leitenden Gremien verschiedener Organisationen und in Verwaltungsräte. Regine Sauter hat an der Hochschule St. Gallen (HSG) Staatswissenschaften studiert und mit einem Doktorat abgeschlossen, später noch ein Executive MBA absolviert. H+ will mit der Nomination den Austausch mit der Politik stärken und von der politischen Erfahrung der neuen Präsidentin profitieren.

Isabelle Moret wird aufgrund ihrer Wahl in den Waadtländer Staatsrat bereits am 30. Juni von ihrer Funktion als H+ Präsidentin zurücktreten. Das H+ Präsidium wird bis zur Neubesetzung durch die beiden Vizepräsidenten, Werner Kübler, Direktor Universitätsspital Basel und Rolf Zehnder, designierter Direktor Spital Thurgau AG sichergestellt.