ForwardX Robotics

AMRs von ForwardX helfen Li & Fung, Effizienz um 81 % zu erhöhen

Peking, 17. März 2023 (ots/PRNewswire)

In den letzten Jahren hat die Entwicklung der globalen E-Commerce-Branche enorme Chancen und Herausforderungen für die Drittlogistik (3PL) und die Lagerhaltung mit sich gebracht. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören die sich ändernden Geschäftsentwicklungsanforderungen der Marken, die Verbesserung des Lagermanagements und die Verbesserung der Effizienz bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Einige 3PL-Unternehmen aktualisieren ihre Anlagen durch digitale Transformation mit intelligenten Logistiklösungen.

Li & Fung ist ein führender Betreiber von Inbound-Logistikdienstleistungen und globalen Frachtmanagementdiensten in Asien. Ein Endkunde ist die weltweit größte Einzelhandelsplattform für Einrichtungsgegenstände, deren Lager hauptsächlich für den Versand von E-Commerce-B2C-Bestellungen innerhalb von China zuständig ist. Eines der Hauptprobleme ist das große Gesamtauftragsvolumen und die hohe Kommissionierungsintensität für die Lagermitarbeiter.

Li & Fung entschied sich für den Einsatz der autonomen mobilen Roboter (AMRs) von ForwardX und seines f(x)-Cluster-Planungssystems. Die AMRs haben die betriebliche Effizienz deutlich verbessert, indem sie mehrere Arbeitsabläufe wie das Beladen von Regalen, die Warenentnahme, das Entladen von Regalen und die Überprüfung von Bestellungen erledigen.

Die AMRs haben Li & Fung dabei geholfen, seine Kommissionierungseffizienz um mehr als 81 % zu verbessern. Nachdem Aufträge von der Website in das System importiert wurden, gruppiert das f(x)-Cluster-Planungssystem Aufträge nach einem komplexen Algorithmus, wodurch der Kommissionierungsprozess effizienter wird. Gleichzeitig ermöglicht TIME es den Lagermitarbeitern, sich von manuellen Wagen zu verabschieden, was die Warenentnahme einfacher, intelligenter und weniger arbeitsintensiv macht. Die Lagermitarbeiter können die Aktionen, Daten und den Standort jedes AMR in Echtzeit überwachen, was ihnen einen praktischen und umsetzbaren Einblick in ihren Entscheidungsprozess ermöglicht.

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich autonomer mobiler Roboter (AMR) hat ForwardX Pionierarbeit für die branchenweit erste flexible Kommissionierungslösung nach dem Person-zur-Ware-Prinzip geleistet, die bereits in mehr als 200 kommerziellen Projekten in mehr als 15 Ländern und Regionen erfolgreich eingesetzt wurde.

ForwardX Robotics hat Dienstleistungen für viele Fortune-500-Unternehmen erbracht, darunter Jingdong Logistics, SF Supply Chain China, Li & Fung, TCL, Dongfeng Motor Corporation usw. ForwardX wird seine Investitionen in die 3PL-Industrie weiterhin erhöhen, um die Branche in Richtung Automatisierung und Digitalisierung weiter zu verbessern und zu beschleunigen.

