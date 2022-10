Bast Fiber Technologies Inc.

Bast Fibre Technologies Inc. sichert sich strategische Investition von Ahlström Capital

Victoria, Bc (ots/PRNewswire)

Die Investition wird das weltweit größte Unternehmen für die Verarbeitung und Reinigung von speziellen Hanffasern schaffen

VICTORIA, BC, 12. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Bast Fibre Technologies Inc. (BFT), der Hersteller von Sero™-Hanffasern, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine große strategische Finanzierung mit Ahlström Capital aus Finnland abgeschlossen hat. BFT wird sofort mit dem Ausbau der Faserfertigungskapazitäten in seinem US-Flaggschiffwerk in Lumberton (NC) und seinem EU-Werk in der Nähe von Düsseldorf (NRW) beginnen.

Diese Finanzierung wird es BFT ermöglichen, bis 2023 über 10.000 Tonnen Sero™-Hanffasern pro Jahr und bis 2026 bis zu 50.000 Tonnen pro Jahr zu produzieren.

„Vliesstoffunternehmen, Verarbeiter und führende Konsumgüterunternehmen suchen nach praktikablen Naturfaseroptionen, um ihren unternehmerischen Nachhaltigkeitsinitiativen gerecht zu werden, während sie sich von Chemiefasergeweben entfernen", sagte Jim Posa, CEO von BFT. „Der Markt für Naturfasern ist auf ein rasches Wachstum ausgerichtet, und diese hochstrategische Finanzierung wird BFT helfen, seine Position zu festigen und seine Expansion weiter zu beschleunigen, um der steigenden Nachfrage nach baum- und plastikfreien Fasern gerecht zu werden."

„Da sich die Vliesstoffindustrie von Kunststoffen abwendet, glauben wir, dass der Naturfasermarkt exponentiell wachsen wird. Als verantwortungsbewusster Investor mit einer strategischen, langfristigen Denkweise investieren wir in Unternehmen, die sich auf Lösungen konzentrieren, die zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Mit einem starken und erfahrenen Managementteam ist BFT gut positioniert, um ein weltweit führendes Unternehmen in der Produktion von nachhaltigen Bastfasern zu werden. Wir sehen nachhaltige Wertschöpfungsmöglichkeiten im Unternehmen", kommentiert Lasse Heinonen, Präsident und CEO von Ahlström Capital.

„Ahlström Capital hat einen ausgezeichneten Ruf für Investitionen in Umwelttechnik-Unternehmen, die nachhaltige Lösungen anbieten", sagte Noel Hall, Vorstandsvorsitzender von BFT. „Für uns ist es wichtig, mit einem Investor zusammenzuarbeiten, der unsere Werte und unsere Vision, sich von synthetischen Materialien in Vliesstoffanwendungen zu entfernen, teilt. Ahlström Capital verfügt über mehrere komplementäre Portfoliobeteiligungen in der Vliesstoff- und nachhaltigen Faserindustrie, was es sowohl zu einem ideal passenden als auch zu einem wertschöpfenden Investor für BFT macht. Wir freuen uns, Andreas Ahlström, Investment Director von Ahlström Capital, im Aufsichtsrat von BFT begrüßen zu dürfen."

MEDIEN-KIT HIER HERUNTERLADEN

INFORMATIONEN ZU BAST FIBRE TECHNOLOGIES INC. – www.bastfibretech.com

Bast Fibre Technologies Inc. (BFT) ist ein auf die Faserkonstruktion spezialisiertes Umwelttechnikunternehmen mit dreifacher Gewinnorientierung, das gleichermaßen Wert auf soziale, ökologische und steuerliche Verantwortung legt. Mit fortschrittlicher Faserverarbeitungstechnologie transformiert BFT Rohfasern aus Baumwoll-, Hanf- und Flachspflanzen, um die hohen Standards zu erfüllen, die von Vliesstoffkunden gefordert werden.

INFORMATIONEN ZU AHLSTRÖM CAPITAL – www.ahlstromcapital.com

Ahlström Capital ist eine der größten Investmentgesellschaften Finnlands mit einer langen Tradition von 170 Jahren. Es ist eine Investmentgesellschaft in Familienbesitz, die durch Investitionen in Industrieunternehmen, Immobilien und Wälder Wertzuwachs für ihre Eigentümer schafft. Im Jahr 2021 betrug der Jahresumsatz der Portfoliounternehmen rund 4,4 Milliarden Euro und sie beschäftigten fast 13.500 Mitarbeiter in 33 Ländern. Das aktuelle Portfolio umfasst bedeutende Beteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Detection Technology Plc, Glaston Corporation und Suominen Corporation. Darüber hinaus umfasst das Portfolio die Ahlström Invest B.V. (einschließlich einer bedeutenden Beteiligung an der Ahlstrom-Munksjö Holding), Munksjö AB, M&J Recycling A/S und GPV Group A/S. Zum Portfolio gehören auch bedeutende Immobilien- und Waldlandbeteiligungen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1916740/Bast_Fibre_Technologies_Inc__Bast_Fibre_Technologies_Inc__secure.jpg